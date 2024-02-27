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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В Тюменской области выросло количество разводов

В Тюменской области резко выросло количество разводов

27 февраля 2024, 04:52
Фото: 1MI

В Тюменской области выросло количество разводов

В 2023 году в Тюменской области на 100 заключенных браков приходились 77 разводов. В Росстате отметили, что из года в год количество разводов продолжает расти.

В 2023 году в области зарегистрировали отношения 27 317 пар, развелись — 21 062 пары. Коэффициент разводимости в прошлом году составил 5,5%, что на 0,4% больше, по сравнению с 2022 годом, когда на 100 заключенных браков приходились 66 разводов.

Однако намечены и положительные изменения: в 2023 году естественный прирост населения составил 13 141 человек и увеличился на 6%. Число умерших же сократилось: умерли 29 487 человек, что на 5,3% меньше, по сравнению с 2022 годом.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за неделю у двух многодетных мам родились дети. Девочка Злата стала седьмым ребенком в семье, а мальчику, который родился у другой женщины десятым, имя еще не придумали.

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