В Тюменской области резко выросло количество разводов

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В 2023 году в области зарегистрировали отношения 27 317 пар, развелись — 21 062 пары. Коэффициент разводимости в прошлом году составил 5,5%, что на 0,4% больше, по сравнению с 2022 годом, когда на 100 заключенных браков приходились 66 разводов.
Однако намечены и положительные изменения: в 2023 году естественный прирост населения составил 13 141 человек и увеличился на 6%. Число умерших же сократилось: умерли 29 487 человек, что на 5,3% меньше, по сравнению с 2022 годом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени за неделю у двух многодетных мам родились дети. Девочка Злата стала седьмым ребенком в семье, а мальчику, который родился у другой женщины десятым, имя еще не придумали.