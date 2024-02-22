Четверо жителей Тюменской области едва не замерзли в поле. Видео

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Один из местных жителей тревожным голосом сообщил, что находится с тремя девушками между двумя деревнями. Мужчина говорил, что группа не может дойти до соседнего населенного пункта, мороз сковал их руки и ноги.
Двое сотрудников Госавтоинспекции оперативно выехали к месту происшествия. Определить пострадавших удалось по фонарику на телефоне, который включил позвонивший мужчина.
Благодаря общим усилиям правоохранителей удалось вызволить измученных погодой граждан с поля и передать их в руки спасателей и врачей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменские волонтеры спасли сову с травмой позвоночника. Специалисты центра реабилитации предположили, что птица врезалась в ограждение или стену местного мусоросортировочного завода.