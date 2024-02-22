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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Четверо жителей Тюменской области едва не замерзли в поле. Видео

Четверо жителей Тюменской области едва не замерзли в поле. Видео

22 февраля 2024, 16:27
Фото: 1MI
В Тюменской области силовики спасли замерзавших в поле людей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть полиции по Казанскому району поступил звонок в пятом часу утра.

Один из местных жителей тревожным голосом сообщил, что находится с тремя девушками между двумя деревнями. Мужчина говорил, что группа не может дойти до соседнего населенного пункта, мороз сковал их руки и ноги.

Видео: Полиция Тюменской области

Двое сотрудников Госавтоинспекции оперативно выехали к месту происшествия. Определить пострадавших удалось по фонарику на телефоне, который включил позвонивший мужчина.

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Благодаря общим усилиям правоохранителей удалось вызволить измученных погодой граждан с поля и передать их в руки спасателей и врачей.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменские волонтеры спасли сову с травмой позвоночника. Специалисты центра реабилитации предположили, что птица врезалась в ограждение или стену местного мусоросортировочного завода.

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