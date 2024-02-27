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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

По тюменской школе бегают крысы

Как у себя дома: по тюменской школе бегают крысы. ВИДЕО

27 февраля 2024, 04:31
Фото: nashgorod.ru

По тюменской школе бегают крысы

На грызунов пожаловались учащиеся школы №1 в Голышманово. Крысята спокойно бегают по коридорам, что пугает особо впечатлительных учеников.

О полчищах крыс рассказали «Нашему городу» ученики школы. Они же и поделились кадрами, на которых видно, как крысы бегают по коридорам. Во время дежурств школьники гоняют грызунов швабрами.

Видео: nashgorod.ru

Грызуны не только пугают школьников, но и являются переносчиками ряда болезней. Травят ли их в школе и как давно они завелись — на данный момент неизвестно.

«Наш город» направил запрос в администрацию Голышмановской СОШ №1. Ответ ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени стая собак едва не загрызла ребенка. Мальчик пытался убежать от животных, но они преследовали его.

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