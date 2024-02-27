Как у себя дома: по тюменской школе бегают крысы. ВИДЕО

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
О полчищах крыс рассказали «Нашему городу» ученики школы. Они же и поделились кадрами, на которых видно, как крысы бегают по коридорам. Во время дежурств школьники гоняют грызунов швабрами.
Грызуны не только пугают школьников, но и являются переносчиками ряда болезней. Травят ли их в школе и как давно они завелись — на данный момент неизвестно.
«Наш город» направил запрос в администрацию Голышмановской СОШ №1. Ответ ожидается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени стая собак едва не загрызла ребенка. Мальчик пытался убежать от животных, но они преследовали его.