«Лучший город земли?»: пять вещей, которые раздражают жителя Тюмени

Так как застройщики не обязаны строить выезды, новые районы оказываются оторваны от города. У многих есть только один выезд к дороге, ведущей в центр. Так каждый день можно видеть, как жители Ново-Патрушево, выстраиваются в колонну, чтобы выехать из своего района и попасть на работу, ведь ни одного офисного здания в этом районе нет и вряд ли оно когда-то появится. А потому, переезжая жить в отдаленный район нужно сразу же искать удаленную работу или вариант с нестрогим графиком, ведь приехать вовремя в деловой центр можно только в случае, если заложить на дорогу час-полтора. Столько же времени придется потратить, пытаясь вернуться обратно. И так около 3 часов жизни тюменцев ежедневно проходят в пробках.