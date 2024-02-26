«Лучший город земли?»: пять вещей, которые раздражают жителя Тюмени

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Тюмень — один из тех городов, в котором регулярно сталкиваешься с высокими ожиданиями и суровой реальностью. Корреспондент «Нашего города» Алиса Вернер, будучи коренным жителем города, рассказала о настоящей Тюмени и главных ее недостатках. Далее — от первого лица.
За свои 25 лет мне довелось пожить в разных частях города — от центра до Зареки и окраины Восточного округа. И в каждом районе прекрасно видно, что у города давно нет главного архитектора.
Ранее привести Тюмень к какому-то единому стилю хотел занимавший эту должность Олег Ковтун. Но он покинул свой пост в 2013 году, когда обязанности главного архитектора стали выполнять городские власти, а саму ставку упразднили. Тогда-то в Тюмени и стали всюду распихивать многоэтажки, ведь город обязан стать миллионником, чтобы получать соответствующие финансирование в разы превышающее нынешнее.
Город стал обретать все больший контраст. И сейчас один из самых модных, современных и разрекламированных ЖК в центре города соседствует с подгоревшими и развалившимися «деревяшками», которые не могут снести уже много лет. По долгу службы мне приходилось заглядывать в эти домишки и вполне очевидно, что эти апартаменты пользуются спросом у бездомных, и у тех, кто любит выпить. Против людей, столкнувшихся в жизненными трудностями я ничего не имею, однако сделать что-то с этим храмом местных маргиналов все же стоит. Например, снести и забыть, как страшный сон.
И подобный контраст встречается в каждой точке города, даже на нахваленной набережной. Там и сейчас стоит старый пакгауз, который также часто становится пристанищем приверженцев свободного образа жизни эпохи декаданса.
Причем на берегу Туры стоит два пакгауза. Тот полуразрушенный, о котором я говорю, стоит у Масловского взвоза, внизу, а тот, что повыше, благоустроили, так там располагается художественная мастерская «Палата ремесел» семьи Брусенцовых. Она огорожена витым забором с белыми башенками — выглядит очень симпатично. Но его окосевший и уродливый брат-близнец забирает все внимание на себя, становясь главным «украшением» Масловский взвоз.
Таких разбитых жемчужин у Тюмени навалом, а потому тем, кто приедет в туристически интересный, как говорят местные власти, город, будет на что поглазеть.
Очень странно обустроена у нас и инфраструктура, особенно в новых районах. Что там появляется самым первым? Может быть школы или садики? Или продуктовые магазины? Нет! Первыми в домах появляются алкомаркеты. Кажется, что ключи владельцы этих точек получают раньше жильцов. За ними район оккупируют разливные магазины и очень повезет, если на ними в очереди будет приличный продуктовый магазин.
Так, живя в центре города, прямо напротив Нефтяника, продукты можно было купить в единственном на весь квартал магазине, зато алкоголь был намного ближе и поджидал прямо на входе во двор. Аналогичной была и ситуация в расхваливаемом районе «Тюменская Слобода». На 10 однотипных домов приходилось 9 алкомаркетов и наливаек и всего один продуктовый.
Представляя, что когда-нибудь у меня будет ребенок и мне придется отправлять его в школу, я понимала, что ему по пути негде будет купить ручку или прочие канцелярские принадлежности, хотя тут нужно надеяться, что школа будет построена и ребенок вообще дойдет до школы, учитывая организацию дорожного движения. Но магазины с электронными сигаретами будут на каждом шагу и с этим точно проблем не возникнет. Особенно явно это можно заметить в Тюменском микрорайоне, где буквально в каждом доме есть подобный магазинчик.
Не хватает во многих микрорайонах и аптек, в частности, круглосуточных. Как на зло, недомогание обычно настигает ближе к ночи и, если дома лекарств нет, то страдать придется до утра.
Чтобы немного сбавить градус моей «душноты», важно отметить сферу отдыха развлечений. А точнее то, что в городе ее практически нет. В Тюмени попросту негде гулять, кроме хваленой набережной. Вы можете поспорить со мной, вспомнив прогулочную улицу Дзержинского, но эти 500 метров, зоной для прогулок назвать сложно. Зато точно можно пройтись по заброшенному кладбищу в центре города, найти под «Стрелой» старое болото и часок пройтись вдоль дороги, пока ищешь выход к остановке в новом районе.
Но может быть у нас город подойдет для любителей потанцевать и провести вечер в баре? Тоже нет. На пальцах можно сосчитать число мест, которые посещают тюменцы, встречающие в этих точках одни и те же лица. Какой-то удивительной программой удивить они не могут, все достаточно базово и даже организаторы вечеринок говорят о том, что в Тюмени сфера ивент-индустрии абсолютно не развита.
Но ведь можно сходить в какой-нибудь ресторанчик и там приятно провести время? Да, можно, но кухня будет очень посредственной, га какую-то необычную подачу рассчитывать точно не стоит. В том же Екатеринбурге гастрономия развита на голову выше, а у нас даже самые дорогие и изысканные рестораны не могут похвастаться чем-то эксклюзивным или необычным.
Для меня, как для человека, твердо решившего не сдавать на права для всеобщего благополучия, общественный транспорт имеет огромное значение в жизни. А учитывая наличие небольших проблем с сердечно-сосудистой системой, мне также важен хотя бы минимальный уровень комфорта в наших зеленых лимузинах.
Но, увы, что зимой, что летом без потемнений в глазах не обходится. Не совсем понятно для кого в автобусах пишут максимальную вместительность, если в салон все равно забивается необъятная толпа. Это требование безопасности посылается куда подальше не столько из-за наглости пассажиров, сколько из понимания того, что следующий автобус может попросту не приехать. Причем проблемы с расписанием у тюменских автобусов были всегда, на них я ездила в школу, в университет и на работу. Ни разу не было и недели, чтобы автобусы приезжали вовремя.
Но особую ярость вызывают у меня кондиционеры летом. В 98% случаев они не работают, хотя автобус ими оснащен. Тяжелее всего смотреть на бедных водителя и кондуктора, которые в зеленой консервной банке должны кататься часами без возможности охладиться. Объяснение такому явлению всегда одно — кондиционер не работает. А потому тюменцы летом становятся особенно близки, так как в общественном транспорте они вынуждено активно обмениваются потом и слезами.
Живя в Тюмени очень забавно наблюдать за рекламными кампаниями застройщиков, которые в красках расписывают, что из их ЖК, располагающегося по ту сторону объездной, за 15 минут можно доехать до центра. Ночью может быть и можно, но утром и вечером — можете не рассчитывать.
Так как застройщики не обязаны строить выезды, новые районы оказываются оторваны от города. У многих есть только один выезд к дороге, ведущей в центр. Так каждый день можно видеть, как жители Ново-Патрушево, выстраиваются в колонну, чтобы выехать из своего района и попасть на работу, ведь ни одного офисного здания в этом районе нет и вряд ли оно когда-то появится. А потому, переезжая жить в отдаленный район нужно сразу же искать удаленную работу или вариант с нестрогим графиком, ведь приехать вовремя в деловой центр можно только в случае, если заложить на дорогу час-полтора. Столько же времени придется потратить, пытаясь вернуться обратно. И так около 3 часов жизни тюменцев ежедневно проходят в пробках.
При таком раскладе как-то сложно думать о том, что живешь в «лучшем городе земли», но зато разливуха около дома точно есть и будет, чем стресс снять.