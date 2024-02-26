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В Тюмени под участниками «Битвы на Туре» провалился трамплин

В Тюмени под участниками «Битвы на Туре» провалился трамплин. ВИДЕО

26 февраля 2024, 02:48
Фото: 1MI

В Тюмени под участниками «Битвы на Туре» провалился трамплин

Люди забрались на трамплин, чтобы сделать общее фото. Инцидент произошел под конец соревнований.

В Тюмени во время «Битвы на Туре» под участниками соревнований обрушился трамплин. Люди забрались на него, чтобы сделать общее фото, но конструкция не выдержала их веса.

«Это произошло после завершения программы. Участники захотели сфотографироваться с организаторами. Трамплин не выдержал и поломался. Никто не пострадал, все живы и здоровы, посмеялись. Мы уже собирались разбирать конструкцию. Сделали немного раньше», — рассказал 72.ru организатор соревнований Иван Шмонин.
Видео: Autifon из Тюмени / Дзен

«Битва на Туре» в этом году проводилась 23 и 23 февраля. Соревнования посетила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Общественница пообщалась со спортсменами и главой города Русланом Кухаруком.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские подростки атаковали школу ради встречи с Екатериной Мизулиной. В зал никого не впускали, но школьники все равно пытались попасть внутрь.

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