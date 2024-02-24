Екатерина Мизулина в военном бушлате появилась на набережной Тюмени

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Перед тем, как посетить фестиваль активистка поделилась впечатлениями о городе.
«Я очень люблю Тюмень, не первый раз здесь в гостях. Очень рада, что город развивается и становится комфортным для людей. И что здесь проводятся такие масштабные мероприятия», — произнесла Мизулина.
Отметим, что «Битву на Туре» глава Лиги безопасного интернета смотрела с балкона. На вечере она пробыла не больше часа. Присутствующие обратили внимание, что для прогулок на набережной деятель выбрала военный бушлат. Многие предположили, что форму общественнице могли одолжить.
Ранее Екатерина Мизулина посетила ТВВИКУ. Она поздравила курсантов и всех присутствующих с праздником 23 февраля.