В Тюмени дети штурмуют школу ради встречи с Мизулиной. Видео

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Известно, что в зал больше никого не пускают, но дети всё равно пытаются туда попасть.
Многие скандируют «Россия». Другие же настойчиво зовут Мизулину.
Правоохранители и вахтеры пытаются успокоить толпу, однако пока ничего не выходит. Дети заблокировали единственный выход из учреждения. Те, кто внутри — не могут выйти.
Напомним, что Екатерина Мизулина активно занимается пропагандой безопасного поведения детей в онлайн-пространстве и поддержкой мер по предотвращению детской травли и незаконного контента в интернете. Общественницу неоднократно уличали в скандалах с кумирами молодежи.
В Тюмени активистка спела с курсантами ТВВИКУ песню «Вахтерам». Позднее в Сети распространились сведения, что автором песни выступает вокалист украинской группы «Бумбокс». Создатель произведения в настоящее время воюет на стороне ВСУ и не хочет появляться с концертами в России из-за событий 2014 года. В песне есть несколько отсылок к запрещенным веществам, с которыми активно ведет борьбу глава Лиги безопасного интернета.