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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Тюмени дети устроили давку в школе, где проходит встреча с Мизулиной

В Тюмени дети штурмуют школу ради встречи с Мизулиной. Видео

24 февраля 2024, 09:26
Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

В Тюмени дети устроили давку в школе, где проходит встреча с Мизулиной

В Тюмени у школы №95 собралась огромная толпа школьников и студентов. Все они ждут очереди, чтобы встретиться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
Сюжет
Дети

Известно, что в зал больше никого не пускают, но дети всё равно пытаются туда попасть.

Многие скандируют «Россия». Другие же настойчиво зовут Мизулину.

Правоохранители и вахтеры пытаются успокоить толпу, однако пока ничего не выходит. Дети заблокировали единственный выход из учреждения. Те, кто внутри — не могут выйти.

Видео: «Темы Тюмени»

Напомним, что Екатерина Мизулина активно занимается пропагандой безопасного поведения детей в онлайн-пространстве и поддержкой мер по предотвращению детской травли и незаконного контента в интернете. Общественницу неоднократно уличали в скандалах с кумирами молодежи.

В Тюмени активистка спела с курсантами ТВВИКУ песню «Вахтерам». Позднее в Сети распространились сведения, что автором песни выступает вокалист украинской группы «Бумбокс». Создатель произведения в настоящее время воюет на стороне ВСУ и не хочет появляться с концертами в России из-за событий 2014 года. В песне есть несколько отсылок к запрещенным веществам, с которыми активно ведет борьбу глава Лиги безопасного интернета.

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