В Тюмени дети штурмуют школу ради встречи с Мизулиной. Видео

В Тюмени активистка спела с курсантами ТВВИКУ песню «Вахтерам». Позднее в Сети распространились сведения, что автором песни выступает вокалист украинской группы «Бумбокс». Создатель произведения в настоящее время воюет на стороне ВСУ и не хочет появляться с концертами в России из-за событий 2014 года. В песне есть несколько отсылок к запрещенным веществам, с которыми активно ведет борьбу глава Лиги безопасного интернета.