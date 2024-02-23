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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Тюменской области подростки помогали мошенникам «разводить» пенсионеров

В Тюменской области два подростка «развели» пенсионеров на 700 тысяч рублей

23 февраля 2024, 12:02
Фото: 1MI

В Тюменской области подростки помогали мошенникам «разводить» пенсионеров

В Ишиме задержали 15-летнюю девушку и 16-летнего парня. Их жертвами стали пять пенсионеров в возрасте от 76 до 86 лет.

Юные тюменцы помогали мошенникам, с которыми они связались в одном из мессенджеров. Молодые люди забирали деньги у пенсионеров, которых аферисты обманывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

С каждого «заказа» подростки оставляли себе по пять тысяч рублей. В общей сложности у пяти пенсионеров они забрали 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства совершенных преступлений выясняются. Что ждет подростков — в полиции не уточнили.

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На днях были задержаны другие подростки: парни 16 и 17 лет обзванивали пенсионеров и выманивали у них деньги. Несколько пожилых людей отдали им в общей сложности 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что инвалид из Тюменской области «развел» СФР на 700 тысяч рублей. Мужчина смог получить выплаты, которые ему не полагались.

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