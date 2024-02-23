В Тюменской области два подростка «развели» пенсионеров на 700 тысяч рублей

С каждого «заказа» подростки оставляли себе по пять тысяч рублей. В общей сложности у пяти пенсионеров они забрали 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства совершенных преступлений выясняются. Что ждет подростков — в полиции не уточнили.