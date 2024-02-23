В Тюменской области два подростка «развели» пенсионеров на 700 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Юные тюменцы помогали мошенникам, с которыми они связались в одном из мессенджеров. Молодые люди забирали деньги у пенсионеров, которых аферисты обманывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
С каждого «заказа» подростки оставляли себе по пять тысяч рублей. В общей сложности у пяти пенсионеров они забрали 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства совершенных преступлений выясняются. Что ждет подростков — в полиции не уточнили.
На днях были задержаны другие подростки: парни 16 и 17 лет обзванивали пенсионеров и выманивали у них деньги. Несколько пожилых людей отдали им в общей сложности 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что инвалид из Тюменской области «развел» СФР на 700 тысяч рублей. Мужчина смог получить выплаты, которые ему не полагались.