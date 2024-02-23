Тюмень вошла в топ направлений на февральские праздники

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Топ-10 самых популярных направлений возглавили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. В десятку также вошли Минеральные Воды, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Самара.
Из заграничных направлений россияне предпочитают Узбекистан, Армению, Азербайджан, Турцию и Таджикистан. Самое большое количество туристов на февральских праздниках ждут в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Адлере.
Аналитики отметили, что в 2023 году количество покупателей авиабилетов выросло на 32%, а ж/д билетов — на 27%. Кроме того, путешественники стали чаще изучать отзывы и рейтинги перед покупкой билета.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Ереван запустят новый рейс. Первый полет состоится 5 апреля.