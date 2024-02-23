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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Тюмень попала в топ направлений на февральские праздники

Тюмень вошла в топ направлений на февральские праздники

23 февраля 2024, 13:04
Фото: 1MI

Тюмень попала в топ направлений на февральские праздники

Чаще всего россияне путешествуют по стране: на города России приходится 81,2% авианаправлений и 97,56% ж/д поездок. Эксперты сервиса tutu выяснили, какие направления стали самыми популярными.

Топ-10 самых популярных направлений возглавили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. В десятку также вошли Минеральные Воды, Новосибирск, Красноярск, Тюмень и Самара.

Из заграничных направлений россияне предпочитают Узбекистан, Армению, Азербайджан, Турцию и Таджикистан. Самое большое количество туристов на февральских праздниках ждут в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Адлере.

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Аналитики отметили, что в 2023 году количество покупателей авиабилетов выросло на 32%, а ж/д билетов — на 27%. Кроме того, путешественники стали чаще изучать отзывы и рейтинги перед покупкой билета.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Ереван запустят новый рейс. Первый полет состоится 5 апреля.

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