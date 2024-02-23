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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Тюменка заявила об издевательствах врачей над ее мамой

«Привязали к кровати»: тюменка заявила об издевательствах врачей над ее мамой

23 февраля 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney

Тюменка заявила об издевательствах врачей над ее мамой

Пенсионерка попала в реанимацию Западно-Сибирского медицинского центра в Тюмени в конце января. Через два дня женщину перевели в общую палату, где медсестры привязали ее к кровати.
«Когда маму перевели в палату, она была без одежды. Ей было некомфортно так лежать, потому что дверь была открыта. После ужина пошла закрыть дверь, чтобы на нее никто не смотрел. Дошла, прикрыла, но на кровать уже вернуться не смогла — упала. Так пролежала до утра, никто на помощь не пришел», — рассказала дочь пострадавшей пенсионерки 72.ru.

Женщина поранила локоть. Медсестры все же подняли пенсионерку, но привязали ее руки к кровати веревкой. Она просила, чтобы ее освободили, но на ее жалобы никто не отреагировал.

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О произошедшем в больнице женщина рассказала родственникам после выписки. Ее дочь намерена привлечь внимание к ситуации и написала письмо в Роспотребнадзор.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались на новый ресторан из-за запаха гари. Неприятные ароматы тянет в школу, расположенную по соседству.

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