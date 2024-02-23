«Привязали к кровати»: тюменка заявила об издевательствах врачей над ее мамой

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
«Когда маму перевели в палату, она была без одежды. Ей было некомфортно так лежать, потому что дверь была открыта. После ужина пошла закрыть дверь, чтобы на нее никто не смотрел. Дошла, прикрыла, но на кровать уже вернуться не смогла — упала. Так пролежала до утра, никто на помощь не пришел», — рассказала дочь пострадавшей пенсионерки 72.ru.
Женщина поранила локоть. Медсестры все же подняли пенсионерку, но привязали ее руки к кровати веревкой. Она просила, чтобы ее освободили, но на ее жалобы никто не отреагировал.
О произошедшем в больнице женщина рассказала родственникам после выписки. Ее дочь намерена привлечь внимание к ситуации и написала письмо в Роспотребнадзор.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались на новый ресторан из-за запаха гари. Неприятные ароматы тянет в школу, расположенную по соседству.