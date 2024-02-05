Закон о тишине не писан: тюменцы запрещают соседям шуметь днем

Не забыли комментаторы напомнить и о часах тишины. Этот закон действует в Тюмени с 2022 года. Согласно нему, жильцам многоквартирных домов запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 по выходным и праздникам, а в будние дни — с 22:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00.