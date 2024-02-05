Закон о тишине не писан: тюменцы запрещают соседям шуметь днем

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
«Днем все нормальные дети спят! Постарайтесь, пожалуйста, не брать в это время в руки молоток, дрель, перфоратор. Если ребенок не поспит днем, то вы вместе с нами не будете спать ночью», — говорится в записке.
Подписчики группы «Типичная Тюмень» разделились на два лагеря, но за автора просьбы заступилось меньшинство.
«Нормально, если это часы тишины», — отметил комментатор.
Однако подавляющее большинство подписчиков сочло требование автора неадекватным.
«В их понимании, вообще никогда нельзя шуметь. Живут в панельных домах и хотят, чтобы у них была тишина. Так живите тогда в своих домах, чтобы ничего вам не мешало», — высказался Александр Буровцев.
К тому же, тюменцы считают, что ребенка с детства нужно приучать к шуму, так как в будущем он не сможет уснуть иначе.
«Детей надо приучать с рождения спать в любых условиях. Сами придя с роддома ходят на цыпочках, а потом мучаются, что ребёнок от каждого шороха вздрагивает», — заявила девушка с ником Ле Лик.
Это мнение разделила и другая тюменка, когда-то оказавшаяся в той же ситуации, что и автор записки.
«Когда сын был маленький, у наших соседей как раз делали ремонт. Но час тишины рабочие соблюдали, правда мы в этот час не попадали. Он просыпался как раз, когда начиналось время тишины и засыпал минут за десять до начала работ. В общем, он спал под перфоратор. Как показывает моя практика, если ребёнок хочет спать, то он будет спать», — отметила Анна Луценко.
Не забыли комментаторы напомнить и о часах тишины. Этот закон действует в Тюмени с 2022 года. Согласно нему, жильцам многоквартирных домов запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 по выходным и праздникам, а в будние дни — с 22:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что пациенты Областной клинической больницы №2 пожаловались на нехватку туалетов и кресел-колясок. В департаменте здравоохранения региона заявили, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.