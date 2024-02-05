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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

Тюменцы запрещают соседям шуметь днем

Закон о тишине не писан: тюменцы запрещают соседям шуметь днем

5 февраля 2024, 05:38
Фото: 1MI

Тюменцы запрещают соседям шуметь днем

Записку с убедительной просьбой заметили жильцы одного из многоквартирных домов Тюмени. На дневной шум автор записки угрожает ответить бессонными ночами.
«Днем все нормальные дети спят! Постарайтесь, пожалуйста, не брать в это время в руки молоток, дрель, перфоратор. Если ребенок не поспит днем, то вы вместе с нами не будете спать ночью», — говорится в записке.

Подписчики группы «Типичная Тюмень» разделились на два лагеря, но за автора просьбы заступилось меньшинство.

«Нормально, если это часы тишины», — отметил комментатор.

Однако подавляющее большинство подписчиков сочло требование автора неадекватным.

«В их понимании, вообще никогда нельзя шуметь. Живут в панельных домах и хотят, чтобы у них была тишина. Так живите тогда в своих домах, чтобы ничего вам не мешало», — высказался Александр Буровцев.

К тому же, тюменцы считают, что ребенка с детства нужно приучать к шуму, так как в будущем он не сможет уснуть иначе.

«Детей надо приучать с рождения спать в любых условиях. Сами придя с роддома ходят на цыпочках, а потом мучаются, что ребёнок от каждого шороха вздрагивает», — заявила девушка с ником Ле Лик.
Фото: Типичная Тюмень / ВКонтакте

Это мнение разделила и другая тюменка, когда-то оказавшаяся в той же ситуации, что и автор записки.

«Когда сын был маленький, у наших соседей как раз делали ремонт. Но час тишины рабочие соблюдали, правда мы в этот час не попадали. Он просыпался как раз, когда начиналось время тишины и засыпал минут за десять до начала работ. В общем, он спал под перфоратор. Как показывает моя практика, если ребёнок хочет спать, то он будет спать», — отметила Анна Луценко.

Не забыли комментаторы напомнить и о часах тишины. Этот закон действует в Тюмени с 2022 года. Согласно нему, жильцам многоквартирных домов запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 по выходным и праздникам, а в будние дни — с 22:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что пациенты Областной клинической больницы №2 пожаловались на нехватку туалетов и кресел-колясок. В департаменте здравоохранения региона заявили, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

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