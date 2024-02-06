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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Тюмени продают за 15 млн рублей усадьбу сына купца Ядрышникова

В Тюмени продают за 15 млн рублей усадьбу сына купца Ядрышникова

6 февраля 2024, 12:32
Старинный дом конца XIX века выставлен на продажу в Тюмени за 15 миллионов рублей. Как акцентирует сам продавец в своем объявлении, здание является историческим памятником, построенным в конце ХIX века. Площадь земли — 866 квадратных метров
Сюжет
Дом

Как выяснилось, исторический объект нуждается в ремонте. Он расположен на пересечении улиц Челюскинцев и Хохрякова.

Когда-то дом был в собственности у сына купца первой гильдии Петра Ядрышникова. Ядрышников возглавлял крупное торговое предприятие в Тюмени и активно участвовал в общественной жизни. Его вклад в развитие торговли и общественного благосостояния оставил неизгладимый след в истории города.

Напомним, что ранее в Тюмени был выставлен на продажу трехэтажный коттедж за 245 млн рублей. Жилье находится в районе Дома обороны. Как заявляет хозяин, внутри имеется достаточно развлечений, а также система умного дома.

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