В Тюмени продают за 15 млн рублей усадьбу сына купца Ядрышникова

Когда-то дом был в собственности у сына купца первой гильдии Петра Ядрышникова. Ядрышников возглавлял крупное торговое предприятие в Тюмени и активно участвовал в общественной жизни. Его вклад в развитие торговли и общественного благосостояния оставил неизгладимый след в истории города.