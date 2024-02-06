В Тюмени продают за 15 млн рублей усадьбу сына купца Ядрышникова

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Как выяснилось, исторический объект нуждается в ремонте. Он расположен на пересечении улиц Челюскинцев и Хохрякова.
Когда-то дом был в собственности у сына купца первой гильдии Петра Ядрышникова. Ядрышников возглавлял крупное торговое предприятие в Тюмени и активно участвовал в общественной жизни. Его вклад в развитие торговли и общественного благосостояния оставил неизгладимый след в истории города.
Напомним, что ранее в Тюмени был выставлен на продажу трехэтажный коттедж за 245 млн рублей. Жилье находится в районе Дома обороны. Как заявляет хозяин, внутри имеется достаточно развлечений, а также система умного дома.