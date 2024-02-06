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Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Тюмени за 1 миллион рублей продают винтажные эротические открытки

Тюменец за 1 миллион рублей пытается продать винтажные эротические открытки

6 февраля 2024, 04:11
Фото: Авито

В Тюмени за 1 миллион рублей продают винтажные эротические открытки

В Тюмени на продажу выставлена большая частная коллекция винтажных открыток, которые датируются 1890–1990 года. Всего в коллекции — около 100 тысяч карточек различной тематики, в том числе эротической.
Фото: Авито
«Большая частная коллекция. Стоимость 1 миллион рублей. Цена зависит от года, тематики и состояния», — сообщил продавец.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени пытается продать за 5 миллионов рублей коллекцию монет, выпуск которых датируется временами СССР. На продажу выставлены монеты с изображением памятника «Родина-мать зовет!» 1975 года выпуск, эмблемы Чемпионата мира по футболу 2018 года и другие.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа#Открытки#Авито
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