Тюменец за 1 миллион рублей пытается продать винтажные эротические открытки

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
«Большая частная коллекция. Стоимость 1 миллион рублей. Цена зависит от года, тематики и состояния», — сообщил продавец.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени пытается продать за 5 миллионов рублей коллекцию монет, выпуск которых датируется временами СССР. На продажу выставлены монеты с изображением памятника «Родина-мать зовет!» 1975 года выпуск, эмблемы Чемпионата мира по футболу 2018 года и другие.