Тюменец за 1 миллион рублей пытается продать винтажные эротические открытки

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени пытается продать за 5 миллионов рублей коллекцию монет, выпуск которых датируется временами СССР. На продажу выставлены монеты с изображением памятника «Родина-мать зовет!» 1975 года выпуск, эмблемы Чемпионата мира по футболу 2018 года и другие.