«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе

Однако даже с применением мер экономии, за месяц на продукты уходит в районе 18 тысяч рублей, что составляет в распоряжении девушки лишь 12 тысяч рублей. Однако еще три года назад ей удавалось укладываться в меньший бюджет — на продукты уходило не больше 10 тысяч.