«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Ежемесячно Анастасия зарабатывает 60 тысяч рублей, что примерно равняется средней зарплате по Тюмени. Однако своего жилья у девушки нет, а потому ей приходится снимать квартиру, что забирает половину ее дохода. Причем только за последние 3 года стоимость аренды существенно выросла.
«Еще три года назад я снимала полноценную однокомнатную квартиру в центре города, напротив набережной, и платила за это 25 тысяч рублей. В эту стоимость были включены коммунальные услуги. Но мне пришлось переехать и теперь я снимаю однушку, меньшую по квадратам, на окраине, в Восточной части города, за 28 тысяч рублей, а также дополнительно оплачиваю счетчики, которые вытягивают еще 2 тысяч рублей», — рассказывает девушка.
При том изначально Анастасия не планировала переезжать из центра города, но квартира с более-менее симпатичным ремонтом, по словам тюменки, стоила уже 32-35 тысяч в месяц.
«Так как я живу одна, какой-то особенно выгодной программы по ипотеке для меня нет. А потому покупку жилья я в ближайшие года даже не планирую, не потяну первый взнос, выплаты и аренду квартиры одновременно», — признается Романова.
Сейчас, после оплаты аренды и коммунальных платежей у девушки остается на жизнь 30 тысяч рублей.
В продуктовой корзине Анастасии обычно нет особых изысков и люксовых продуктов. Девушка знает, в каких магазинах конкретный товар можно купить дешевле и часто ходит на рынок.
«Я стараюсь питаться полноценно и сама себе готовлю. Продукты приходится покупать каждую неделю, но там нет ничего особенного: молоко, хлеб, колбаса, сыр… Все, как у всех. Мясо беру на рынке, так как там дешевле, но тоже без изысков», — говорит Анастасия.
Однако даже с применением мер экономии, за месяц на продукты уходит в районе 18 тысяч рублей, что составляет в распоряжении девушки лишь 12 тысяч рублей. Однако еще три года назад ей удавалось укладываться в меньший бюджет — на продукты уходило не больше 10 тысяч.
«И ничего нового в моей базовой корзине не изменилось, это цены так выросли», — считает Романова.
Также на работу тюменка добирается на общественном транспорте, порою приходится ездить с пересадками, а потому ежемесячно на путь до рабочего места уходит около 1 500 рублей, а потому остается всего 10 500.
При том девушка выбирает бюджетную косметику, которая обходится ей в 2 тысячи рублей ежемесячно.
«Под косметикой я подразумеваю декоративные и уходовые средства. Шампунь у меня дешевый — за 450 рублей большой флакон, крем тоже из аптеки по скидке беру. Нет денег на излишества», — печально констатирует девушка.
Еще 1 500 уходят на маникюр, так как в компании от сотрудников требуют ухоженного внешнего вида, да и сама Анастасия очень ценит аккуратные ногти.
«Причем у меня очень дешево еще выходит, знаю, что многие и за 2 тысячи и за 3 тысячи делают», — подчеркивает тюменка.
Так, после всех необходимых трат в бюджете девушки остается 7 000 рублей. Эти деньги часто уходят на экстренные покупки: лекарства, сезонная одежда или подарки на праздники для родных и друзей.
Порою девушке все же удается откладывать, однако на поездки в отпуск все равно не хватает. Анастасия давно мечтает съездить в первый раз в жизни в Турцию, но ей еще не удалось отложить даже половину нужной суммы.
«Причем все говорят о том, что зарплата у меня, вроде как, хорошая. На лишнее я денег не трачу. Но в отпуск катаюсь пока только в деревню или отдыхаю дома. Также давно мечтаю пойти в тренажерный зал, но боюсь, что не потяну», — признается Романова.
При том, как рассказывает девушка, в похожих условиях живут многие ее друзья и знакомые. основной причиной дефицита средств Анастасия считает отсутствие собственного жилья.
«Многим повезло, квартиры им подарили родители. Будь у меня такая возможность, то я бы уже на все свои желания скопила, но пока приходится мириться с такой картиной событий», — печально подводит итог Анастасия.
Стоит отметить, что по данным опроса «Нашего города» в режиме экономии живет 58% тюменцев. Основные траты респондентов приходятся на продукты и жилье, будь то аренда или оплата ЖКХ.