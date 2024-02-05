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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

Тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе.

«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе

5 февраля 2024, 08:31
Фото: 1MI
Тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе.

Тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе

Анастасия Романова родилась в Тюмени, получила здесь образование и нашла работу. Однако даже при получении средней зарплаты, ей не хватает денег на жизнь. Девушка пожаловалась на постоянный рост цен, за которым доходы расти не успевают.

Жилье и коммунальные услуги

Ежемесячно Анастасия зарабатывает 60 тысяч рублей, что примерно равняется средней зарплате по Тюмени. Однако своего жилья у девушки нет, а потому ей приходится снимать квартиру, что забирает половину ее дохода. Причем только за последние 3 года стоимость аренды существенно выросла.

«Еще три года назад я снимала полноценную однокомнатную квартиру в центре города, напротив набережной, и платила за это 25 тысяч рублей. В эту стоимость были включены коммунальные услуги. Но мне пришлось переехать и теперь я снимаю однушку, меньшую по квадратам, на окраине, в Восточной части города, за 28 тысяч рублей, а также дополнительно оплачиваю счетчики, которые вытягивают еще 2 тысяч рублей», — рассказывает девушка.

При том изначально Анастасия не планировала переезжать из центра города, но квартира с более-менее симпатичным ремонтом, по словам тюменки, стоила уже 32-35 тысяч в месяц.

«Так как я живу одна, какой-то особенно выгодной программы по ипотеке для меня нет. А потому покупку жилья я в ближайшие года даже не планирую, не потяну первый взнос, выплаты и аренду квартиры одновременно», — признается Романова.

Сейчас, после оплаты аренды и коммунальных платежей у девушки остается на жизнь 30 тысяч рублей.

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Продукты и товары первой необходимости

В продуктовой корзине Анастасии обычно нет особых изысков и люксовых продуктов. Девушка знает, в каких магазинах конкретный товар можно купить дешевле и часто ходит на рынок.

«Я стараюсь питаться полноценно и сама себе готовлю. Продукты приходится покупать каждую неделю, но там нет ничего особенного: молоко, хлеб, колбаса, сыр… Все, как у всех. Мясо беру на рынке, так как там дешевле, но тоже без изысков», — говорит Анастасия.

Однако даже с применением мер экономии, за месяц на продукты уходит в районе 18 тысяч рублей, что составляет в распоряжении девушки лишь 12 тысяч рублей. Однако еще три года назад ей удавалось укладываться в меньший бюджет — на продукты уходило не больше 10 тысяч.

«И ничего нового в моей базовой корзине не изменилось, это цены так выросли», — считает Романова.

Также на работу тюменка добирается на общественном транспорте, порою приходится ездить с пересадками, а потому ежемесячно на путь до рабочего места уходит около 1 500 рублей, а потому остается всего 10 500.

При том девушка выбирает бюджетную косметику, которая обходится ей в 2 тысячи рублей ежемесячно.

«Под косметикой я подразумеваю декоративные и уходовые средства. Шампунь у меня дешевый — за 450 рублей большой флакон, крем тоже из аптеки по скидке беру. Нет денег на излишества», — печально констатирует девушка.

Еще 1 500 уходят на маникюр, так как в компании от сотрудников требуют ухоженного внешнего вида, да и сама Анастасия очень ценит аккуратные ногти.

«Причем у меня очень дешево еще выходит, знаю, что многие и за 2 тысячи и за 3 тысячи делают», — подчеркивает тюменка.

Так, после всех необходимых трат в бюджете девушки остается 7 000 рублей. Эти деньги часто уходят на экстренные покупки: лекарства, сезонная одежда или подарки на праздники для родных и друзей.

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Отпуск и предметы роскоши

Порою девушке все же удается откладывать, однако на поездки в отпуск все равно не хватает. Анастасия давно мечтает съездить в первый раз в жизни в Турцию, но ей еще не удалось отложить даже половину нужной суммы.

«Причем все говорят о том, что зарплата у меня, вроде как, хорошая. На лишнее я денег не трачу. Но в отпуск катаюсь пока только в деревню или отдыхаю дома. Также давно мечтаю пойти в тренажерный зал, но боюсь, что не потяну», — признается Романова.

При том, как рассказывает девушка, в похожих условиях живут многие ее друзья и знакомые. основной причиной дефицита средств Анастасия считает отсутствие собственного жилья.

«Многим повезло, квартиры им подарили родители. Будь у меня такая возможность, то я бы уже на все свои желания скопила, но пока приходится мириться с такой картиной событий», — печально подводит итог Анастасия.

Стоит отметить, что по данным опроса «Нашего города» в режиме экономии живет 58% тюменцев. Основные траты респондентов приходятся на продукты и жилье, будь то аренда или оплата ЖКХ.

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