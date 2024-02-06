Ожидается гололед: в Тюмени объявлен желтый уровень опасности из-за погоды

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
В Тюмени 6 февраля облачная с прояснениями погод, во второй половине дня дождь со снегом, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+1, в темное время суток температура воздуха составит -1…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:29 закат в 17:14 продолжительность дня 8 часов 45 минут.
В Тобольске во вторник синоптики обещают снег с дождем в течение дня, ветер до 4,9 м/с. Утром и днем 0…+1, в темное время суток температура воздуха составит -1…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:22 закат в 16:59 продолжительность дня 8 часов 37 минут.
В Ялуторовске во вторник ожидается снег с дождем в течение дня, ветер до 7 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -0…+1, в темное время суток ожидается до -2…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:23, закат в 17:13 продолжительность дня 8 часов 50 минут.
В Заводоуковске 6 февраля ожидается пасмурная погода, снег, во второй половине дня снег с дождем, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1….+2, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -2…+1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:22, закат в 17:13 продолжительность дня 8 часов 51 минута.
В Ишиме во вторник ожидается пасмурная погода, снег с дождем, ветер до 4,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+2, в темное время суток ожидается до -3….-1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:09, закат в 17:03 продолжительность дня 8 часов 54 минуты.