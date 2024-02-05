Предприимчивые тюменцы продают билеты на концерт SHAMAN втридорога

Напомним, впервые в Тюмени с концертной программой Shaman выступил в декабре 2022 года. В феврале 2023 года его выступление сорвало аншлаг в областной столице — билеты на концерт были раскуплены за считанные дни. В этом году самые дорогие билеты на выступление популярного артиста тюменцы разобрали словно горячие пирожки буквально за несколько недель с момента открытия продаж.