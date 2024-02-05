Предприимчивые тюменцы продают билеты на концерт SHAMAN втридорога

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Однако попасть на выступление Shaman все-таки возможно. В социальных сетях и на сервисах объявлений продажи открыли предприимчивые тюменцы. В частности, 1 билет стоимостью 15 тысяч рублей, на концерт, который состоится 5 февраля, выставлен на «Авито». Заметим, в кассах самые дорогие билеты на Shaman стоили 10 тысяч рублей.
Кроме того, объявление о продаже двух билетов на выступление Shaman по 2700 рублей опубликовано в группе ВК «SHAMAN в Тюмени 5/6 февраля 2024 года».
Тюменские поклонники творчества Ярослава Дронова признаются, что с нетерпением ждут концерта и уже считают часы до его начала.
Напомним, впервые в Тюмени с концертной программой Shaman выступил в декабре 2022 года. В феврале 2023 года его выступление сорвало аншлаг в областной столице — билеты на концерт были раскуплены за считанные дни. В этом году самые дорогие билеты на выступление популярного артиста тюменцы разобрали словно горячие пирожки буквально за несколько недель с момента открытия продаж.