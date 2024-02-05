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Предприимчивые тюменцы продают билеты на концерт SHAMAN втридорога

Предприимчивые тюменцы продают билеты на концерт SHAMAN втридорога

5 февраля 2024, 07:54
Фото: тг- канал Shaman
Поклонники творчества российского певца Shaman (Ярослава Дронова) раскупили в кассах все билеты на его выступления. С концертной программой популярный исполнитель будет выступать на сцене Тюменской филармонии в течение двух дней — 5 и 6 февраля.

Однако попасть на выступление Shaman все-таки возможно. В социальных сетях и на сервисах объявлений продажи открыли предприимчивые тюменцы. В частности, 1 билет стоимостью 15 тысяч рублей, на концерт, который состоится 5 февраля, выставлен на «Авито». Заметим, в кассах самые дорогие билеты на Shaman стоили 10 тысяч рублей.

Фото: тг- канал Shaman
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Кроме того, объявление о продаже двух билетов на выступление Shaman по 2700 рублей опубликовано в группе ВК «SHAMAN в Тюмени 5/6 февраля 2024 года».

Тюменские поклонники творчества Ярослава Дронова признаются, что с нетерпением ждут концерта и уже считают часы до его начала.

Напомним, впервые в Тюмени с концертной программой Shaman выступил в декабре 2022 года. В феврале 2023 года его выступление сорвало аншлаг в областной столице — билеты на концерт были раскуплены за считанные дни. В этом году самые дорогие билеты на выступление популярного артиста тюменцы разобрали словно горячие пирожки буквально за несколько недель с момента открытия продаж.

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