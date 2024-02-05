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В Тюмени сломалось приложение для отслеживания автобусных маршрутов

В Тюмени сломалось приложение для отслеживания автобусных маршрутов

5 февраля 2024, 07:12
Фото: 1MI
В Тюмени с утра не работает сервис «Тюменский транспорт», по которому можно отслеживать маршруты автобусов в режиме онлайн. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

В справочной службе «Тюменьгортранс» данную информацию подтвердили и пояснили, что приложение перестало работать из-за массового сбоя. Когда неисправность будет устранена — информации нет.

Также наблюдаются сбои в работе приложений 2GIS и Яндекс.Карты — сервисы также не показывают передвижения автобусов в режиме реального времени.

«Подвело сегодня приложение конечно, но к счастью, автобус пришел во время», — отметили горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени и других российских городах целом наблюдались перебои в работе доменной зоны RU. У пользователей перестали работать приложения, сервисы, сайты, в том числе Яндекс. В Минцифры РФ тогда сообщили, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Неполадки были устранены в течение двух часов.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Мобильное приложение#Маршрут
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