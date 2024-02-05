В Тюмени сломалось приложение для отслеживания автобусных маршрутов

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Тюмени и других российских городах целом наблюдались перебои в работе доменной зоны RU. У пользователей перестали работать приложения, сервисы, сайты, в том числе Яндекс. В Минцифры РФ тогда сообщили, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Неполадки были устранены в течение двух часов.