«Некрасивые люди»: Алена Водонаева высказалась о БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Закрытая вечеринка проходила в клубе «Фабрика». Однако участников мероприятия потревожили полицейские, которые проверили документы у посетителей заведения, составили несколько протоколов и обнаружили там несовершеннолетних.
Тюменка Алена Водонаева не стала игнорировать ситуацию и высказала свое мнение по этому поводу.
«Никогда не была на БДСМ-вечеринках, но всегда представляла их как в фильмах Стэнли Кубрика. А в реале — это некрасивые люди в некрасивой одежде», — пишет телеведущая в своем Телеграм-канале «VODA».
Ранее «Наш город» писал, что Алена Водонаева закрутила роман с парнем, который годится ей в сыновья. Избранник телеведущей на 19 лет младше нее.