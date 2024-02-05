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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Тюменка Алена Водонаева раскритиковала БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

«Некрасивые люди»: Алена Водонаева высказалась о БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге

5 февраля 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney

Тюменка Алена Водонаева раскритиковала БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

После того, как вечеринку посетили силовики, о ней узнала вся страна. Телеведущая Алена Водонаева отметила, что представляла подобные мероприятия иначе.

Закрытая вечеринка проходила в клубе «Фабрика». Однако участников мероприятия потревожили полицейские, которые проверили документы у посетителей заведения, составили несколько протоколов и обнаружили там несовершеннолетних.

Тюменка Алена Водонаева не стала игнорировать ситуацию и высказала свое мнение по этому поводу.

«Никогда не была на БДСМ-вечеринках, но всегда представляла их как в фильмах Стэнли Кубрика. А в реале — это некрасивые люди в некрасивой одежде», — пишет телеведущая в своем Телеграм-канале «VODA».

Ранее «Наш город» писал, что Алена Водонаева закрутила роман с парнем, который годится ей в сыновья. Избранник телеведущей на 19 лет младше нее.

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