«Вы слишком обнаглевшие!»: таксист высказал недовольство тюменскими пассажирами

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Таксиста во многом не устраивают жалобы клиентов на цены. В частности, Кулигину не нравится то, что все негодование выливают на него, хотя сам таксист не отвечает за ценообразование.
«Я никакого отношения не имею к тому, что ваша 10-минутная поездка стоит 350 рублей, а не 200. Но мне всю поездку приходится слушать иногда, что я обнаглевший. Но это сервис вам цену выдает, не я. Мне иногда приходится час людей по пробкам везти за 200 рублей и это тоже из-за сервиса. Прекратите спихивать вину на водителей!», — негодует таксист.
Также водитель недоволен тем, что из-за высокой, по мнению пассажира, цены, его вынуждают работать сверх меры. Так, клиенту по пути часто просят куда-то заехать и бесплатно их подождать.
«Я всегда готов пойти навстречу клиенту, если у него ЧП. Но если вы заказали машину от пункта „А“ в пункт „Б“, то вы не можете просить меня заехать в другие пункты букв алфавита. Такое при оформлении поездки указывается заранее. Но порю люди просят завезти их в магазин и еще подождать минут 20, оформляя это по цене обычной прямой поездки», — жалуется таксист.
При том, если водитель в такой услуге отказывает, то ему часто занижают оценку за поездку, а порою даже пишут жалобы, что влияет на итоговую зарплату.
К тому же, если Никите Кулигину, как человеку, старающемуся угодить клиенту, нужно стараться сводить конфликты к минимуму и вести себя максимально вежливо, пассажиры этим правилам следовать не желают.
«Я „обожаю“ этих мужиков, которые садятся на переднее и начинают прожарку моих водительских способностей. В рейтинге обзывательств лидируют: олень, дебил, петух и слепошара», — говорит водитель.
Вдобавок многие пассажиры ожидают, что сядут в чистый салон, схватившись за идеально чистую ручку двери. Для комфорта пассажиров, Кулигин уверяет, что регулярно протирает участки двери, которых касаются пассажиры и даже возит 2 коврика для заднего сидения, чтобы клиента на ставили обувь на нечто мокрое. Но, увы, сами пассажиры не часто стремятся сохранить чистоту в салоне.
«Хочу сказать всем, если вы садитесь в машину вдвоем и на заднее сиденье, не нужно делать это с одной стороны. Обойдите! Пока первый двигается по сидению, он ботинками меня пачкает все, что только можно. К тому же люди забывают отряхивать обувь от снега и после поездки оставляют огромные лужи, хотя постучать ботиночками друг о друга — минутное дело», — говорит таксист.
Еще пассажиры любят есть и пить в салоне, порою оставляя в салоне крошки и следы пролитых напитков, но также многие могут оставить в машине даже упаковки и бутылки, что вызывает у водителя особое негодование.
«Я уже не говорю о тех, кого в пьяном состоянии тошнит прямо в салон. Это боль всех водителей, работающих ночью в пятницу и субботу. На моей памяти ни один не перевел мне средства на чистку салона после такого инцидента», — вспоминает водитель.
Приходится водителю также бороться с хитростью местных пассажиров. Зачастую многие компании, состоящие из 5 человек, не хотят тратиться на 2 машины и уговаривают таксиста уместить всю толпу в одном автомобиле.
«А я не могу нарушать условия ПДД, нельзя возить больше людей, чем мест в салоне. У меня предел вместительности — 4 человека, как и у большинства. А потому мне часто приходилось высаживать людей, которые пытались обманом впятером уместится в салон и убедить меня их повезти», — рассказывает Кулигин.
Среди других хитростей, которые используют тюменцы числится также провоз детей и животных вне специального тарифа или метки. Водитель объясняет, что не каждый водитель согласен везти животное, которое может испачкать салон или заполонить его шерстью. Также не у всех имеется детское кресло или люлька, которое необходимо, чтобы законно переводить детей.
«Еще удручает меня обесценивание моей работы. Я же стараюсь, создаю сервис, молчу когда нужно или поддерживаю беседу, несмотря на свое состояние и настроение. Но ко мне от носятся, как к обслуге, как к рабу. Это обидно и разочаровывает меня», — признается мужчина.
А потому таксист рекомендует всех тюменцев помнить о том, что услуги им предоставляют такие же люди, которые хотят к себе человеческого отношения и не заслуживают оскорблений и хамства.