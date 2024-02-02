«Вы слишком обнаглевшие!»: таксист высказал недовольство тюменскими пассажирами

Вдобавок многие пассажиры ожидают, что сядут в чистый салон, схватившись за идеально чистую ручку двери. Для комфорта пассажиров, Кулигин уверяет, что регулярно протирает участки двери, которых касаются пассажиры и даже возит 2 коврика для заднего сидения, чтобы клиента на ставили обувь на нечто мокрое. Но, увы, сами пассажиры не часто стремятся сохранить чистоту в салоне.