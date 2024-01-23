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Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:21

Updated Сегодня, 03:21

Тюменские таксисты требуют плату за курение в автомобилях

Тюменские таксисты нашли новый способ заработка на пассажирах

23 января 2024, 03:16
Фото: Midjourney

Тюменские таксисты требуют плату за курение в автомобилях

Водители начали брать доплату за услуги, которые раньше были базовыми. Об этом рассказали «Ura.ru» местные жители.
Сюжет
Таксист

Тюменцы утверждают, что таксисты теперь требуют доплачивать за прослушивание музыки и курение в машине. Пассажирам приходится выкладывать из кармана лишние 50-100 рублей.

«Я ехал с работы на такси и спросил у водителя, можно ли закурить. Он ответил, что можно, но за дополнительную плату. И попросил за это 100 рублей. Пришлось доплатить», — рассказал тюменец.

Другой горожанин был вынужден заплатить за зарядку телефона и прослушивание музыки.

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«Ехал в такси. У меня начал садиться мобильный телефон. Я спросил у водителя, могу ли я зарядить аппарат от прикуривателя автомобиля. Он ответил, что да. Но это будет стоить 50 рублей. Я согласился. Еще 50 рублей отдал ему за то, чтобы включить музыку, которая мне нравится», — поделился местный житель.

Недовольны тюменцы и популярным тарифом «Яндекс Go». Тариф «Вместе» предполагает поездку с попутчиком, чем водители активно злоупотребляют. По словам горожан, вместо одного попутчика таксисты берут нескольких, из-за чего время поездки сильно увеличивается.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские таксисты вахтой работают в Екатеринбурге. Они ездят на заработки группами — несколько водителей на один автомобиль.

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