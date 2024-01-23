Тюменские таксисты нашли новый способ заработка на пассажирах

Недовольны тюменцы и популярным тарифом «Яндекс Go». Тариф «Вместе» предполагает поездку с попутчиком, чем водители активно злоупотребляют. По словам горожан, вместо одного попутчика таксисты берут нескольких, из-за чего время поездки сильно увеличивается.