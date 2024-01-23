Тюменские таксисты нашли новый способ заработка на пассажирах

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Тюменцы утверждают, что таксисты теперь требуют доплачивать за прослушивание музыки и курение в машине. Пассажирам приходится выкладывать из кармана лишние 50-100 рублей.
«Я ехал с работы на такси и спросил у водителя, можно ли закурить. Он ответил, что можно, но за дополнительную плату. И попросил за это 100 рублей. Пришлось доплатить», — рассказал тюменец.
Другой горожанин был вынужден заплатить за зарядку телефона и прослушивание музыки.
«Ехал в такси. У меня начал садиться мобильный телефон. Я спросил у водителя, могу ли я зарядить аппарат от прикуривателя автомобиля. Он ответил, что да. Но это будет стоить 50 рублей. Я согласился. Еще 50 рублей отдал ему за то, чтобы включить музыку, которая мне нравится», — поделился местный житель.
Недовольны тюменцы и популярным тарифом «Яндекс Go». Тариф «Вместе» предполагает поездку с попутчиком, чем водители активно злоупотребляют. По словам горожан, вместо одного попутчика таксисты берут нескольких, из-за чего время поездки сильно увеличивается.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские таксисты вахтой работают в Екатеринбурге. Они ездят на заработки группами — несколько водителей на один автомобиль.