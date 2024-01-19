«Автобусов не будет?»: что известно о забастовке водителей в Тюмени?

На анонимных условиях многим изданиям и владельцам каналов в социальных сетях водитель маршрута №52 рассказывал о том, что работать ему приходится по 16 часов каждый день, а платят за это копейки, а потому он и коллеги якобы планируют массово не выйти на работу, чтобы выразить протест.