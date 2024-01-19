«Автобусов не будет?»: что известно о забастовке водителей в Тюмени?

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
На анонимных условиях многим изданиям и владельцам каналов в социальных сетях водитель маршрута №52 рассказывал о том, что работать ему приходится по 16 часов каждый день, а платят за это копейки, а потому он и коллеги якобы планируют массово не выйти на работу, чтобы выразить протест.
В подтверждение этих недовольств, тюменские водители рассказали о том, что работать и вправду порою приходится сверхурочно.
«Приходится часто подменять коллег или из-за решений о продлении работы автобусов, как сейчас из-за Крещения, работать больше. Также у нас в целом водителей не хватает. Однако переработки все же оплачиваются. Ты получаешь деньги за то, сколько рейсов ты откатал. А потому многие вовсе не против взять нагрузку свыше нормы. Хотя, конечно же, хотелось бы, чтобы платили больше», — рассказал «Нашему городу» водитель автобуса Александр Ухачев.
Факт того, что водителям порою приходится подменять друг друга и в области перевозок наблюдается дефицит кадров подтверждал и гендиректор АО «ТПАТП №1» Роман Шулепов.
«В первую очередь, мы испытываем кадровый голод рабочих профессий: водителей, кондукторов, — и мы не единственная компания в городе, в стране, которой в настоящее время недостает рабочих рук, Также зимой водители чаще уходят на больничный», — пояснил руководитель транспортного предприятия.
Также водители автобусов в Тюмени рассказали нам о том, что их заработок обычно находится в границах 50-70 тысяч рублей. Однако, учитывая высокую нагрузку и повышенную ответственность, они бы хотели получать около 80-90 тысяч рублей.
Заявления о потенциальной забастовке быстро привлекли внимание надзорных органов. Прокурор Тюменской области Владислав Московских лично поручил провести проверку и выяснить, соблюдают ли компании-перевозчики условия труда водителей. Однако вскоре с заявлением выступил городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
«Начальник транспортной колонны ООО „Автолинии“, обслуживающего автобус № 52, связался с каждым сотрудником, кто работает на маршруте. По его словам, водители работают больше 10 лет, у них сложились доверительные отношения с руководством предприятия и нарушать условия действующих договоров они не намерены», — сообщили в ведомстве.
О том, что заявление о забастовке оказались фейковым, рассказал и собственный источник редакции в сфере пассажирских перевозок. По его словам, подобный вброс мог стать происками конкурентов.
«У нас все компании, которые сейчас обслуживают город, начали расспрашивать водителей об этом. Но все об этом ложном бунте узнали только из СМИ, внутри коллективов ничего подобного не было. Я допускаю, что слух могли пустить конкуренты, желающие насолить компании, которая отвечает за этот маршрут. Идея такого вброса лежит на поверхности из-за схожих протестов в Германии, но на деле у нас ничего подобного не будет», — заверил инсайдер.
Недостоверность новости подтвердил и другой водитель 52-го маршрута. По его заявлению, ни один из его коллег ранее не поднимал вопрос забастовки.
«Да, мы говорим, что мы устали. Но рейсы срывать никто не планировал. Я вообще не понял откуда это взялось. Есть у нас ряд проблем, но их другими путями решать надо, а не забастовками», — сказал водитель.
Однако юрист Павел Шадрин убежден, что проверка прокуратуры в вопросах организации труда лишней не будет, так как она поможет улучшить условия работы водителей.
«В любом случае, я полагаю, найдутся мелкие недочеты, они есть всегда и у всех, это неизбежно. А тут могут выписать и пару предостережений, которые работодатель должен будет устранить, из-за чего условия работы могут стать чуть лучше», — уверен юрист.
Опрошенные в Тюмени водители автобусов рассказали о том, что самая большая проблема сейчас — дефицит кадров. Из-за этого и приходится работать сверх меры, однако насильно это делать никто не заставляет.
«Поувольняли всех в конце прошлого года мигрантов. Отличные мужики были, смены всегда брали. Они же сюда на заработки катаются и им кроме работы делать нечего, а у нас дома семьи, дела домашние, поэтому сложно иногда график раскидать с таким дефицитом», — рассказал водитель маршрутки Кирилл Качанов.
Действительно, конце прошлого года губернатором Тюменской области Александром Моором было принято решение, запрещающее мигрантам работать водителями общественного транспорта.
«Область перевозок всегда была проблемной из-за тяжелых условий труда и невысокой ее оплаты. Но какое-то время эту проблему закрывали трудовые мигранты, но так как в межрегиональных перевозках платят больше и условия там комфортнее решать проблемы с кадрами становится более затруднительно», — объяснила социолог Наталья Девлешова.
Специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев убежден, что запрет на работу в транспортной системе города для мигрантов стоит пересмотреть и ввести ряд ограничений, сняв полноценное вето.
«Нужно проанализировать ситуацию с кадрами и сделать соответствующие выводы. Пусть для устройства на работу будет тестирование и пусть будут ежеквартальные проверки, но создать условия для работы можно», — считает Ковалев.
А потому бояться срывов рейсов в Тюмени из-за забастовки водителей не стоит — перевозчики, водители и власти региона заявляют о том, что информация, распространенная ранее, не имеет ничего общего с действительностью. Однако стоит учитывать, что проблемы в области перевозок в городе есть и они также требуют решения.