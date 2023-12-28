«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года

Но пассажиры, уезжающие с корпоративов часто бывают очень щедры и одаривают водителя тем, что сами недавно получили в подарок. Так в этом году Неумоев уже получил термокружку, блокнот и коробку с орехами. Все они с логотипами местных компаний.