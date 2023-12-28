«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Очень много заказов, по словам водителя, сейчас приходит от тех, кто еще не купил новогодние подарки или праздничный наряд. Они отличаются легкой нервозностью и легкой растерянностью.
«Люди переживают, что все не успеют, некоторые даже плакать начинают. Заметил как-то слезу у пассажирки и решился узнать, что ее опечалило, Так она мне говорит, что очень устала всем покупать подарки, у нее 7 подружек, 4 „тайных Санты“ и еще 5 родственников. Замучалась бедная. Не всем эти праздничные хлопоты в радость», — говорит таксист Евгений Неумоев.
Также к этой категории относятся те, кто пытается упихать в машину то, что туда не помещается. Желая вернуться домой и дотащить все купленное, тюменцы готовы идти на крайние меры.
«Мы где-то минут 20 пытались уместить елку, которая в коробке высотой метров в 180. С горем пополам уместили, а там еще была целая телега продуктов и еще куча пакетов. Так я поехал без пассажиров. Ну не обокрал их, а доехал до адреса и там со всем добром ждал, когда они на машине другой подъедут», — рассказывает водитель.
Но зарабатывать на такой суете таксистам удается неплохо. В частности благодаря тому, что люди в суете и спешке готовы платить любые деньги ади того, чтобы все успеть и попасть всюду, куда необходимо.
«Я вот на неделе девушку возил платье выбирать, она в торговый центр не хотела и мы катались чуть ли не по всем шоурумам города. 12 точек у нас было 5 500 она мне в итоге заплатила. А платье девушка так и не купила, не понравилось ничего», — хихикая говорит Евгений.
Самыми веселыми пассажирами таксист считает тех, кто возвращается с корпоратива. Возить таких тюменцев приходится каждый день, но, как говорит водитель, оно того стоит.
«Если бы я мог кому-то из конкурентов продавать корпоративную тайную информацию, которую мне тут выливают, я был бы миллионером уже. Рассказывают все — от хитростей бухгалтерии до местных интрижек», — говорит таксист.
Но не все пассажиры оказываются в состоянии говорить, многие тихо ждут окончания поездки и надеются на то, что смогут доехать не уснув и не оконфузившись.
«Блюют часто, конечно. Но я с пониманием отношусь, пакетики всем готовлю заранее, когда вижу, что заказ вечерний и к ресторану. Сразу предупреждаю, что могу остановиться если что, главное только сразу говорить о своих позывах. Но я все время гадаю, это люди так массово перепивают или им такой алкоголь убойный дают?», — задается вопросом Евгений.
Но пассажиры, уезжающие с корпоративов часто бывают очень щедры и одаривают водителя тем, что сами недавно получили в подарок. Так в этом году Неумоев уже получил термокружку, блокнот и коробку с орехами. Все они с логотипами местных компаний.
Больше всего таксисту жаль пассажиров, которые никак себя не выдают, потому что с большей долей вероятности, это те, кто в Новый год будет работать.
«У таких людей праздника в глазах нет, это чувствуется. Зато они никуда не торопятся и спокойны, как удавы. Я так возил кассиров, фармацевтов, операторов и даже работников местного заводы, которые рассказывали, что их впрягли работать 31 декабря. Многие из них не в первый раз работают в праздник и даже считают работу оберегом от лишних трат и способом подзаработать, ставка-то за выход двойная», — говорит таксист.
Так те, кому предстоит работать в праздники, рассказали, что они сэкономили на покупке праздничного нарда, продуктов для стола и подарков для коллег. Последнее мотивируется тем, что жертвенный выход на работу — это уже подарок для всех коллег.
«Я, кстати, и сам в праздники работать буду. Включу музыку праздничную, буду пассажиров поздравлять. Работа и праздник в одном получается!», — говорит водитель.
Также Евгений поделился лайфхаком, как сделать поездку в Новый год дешевле. Для этого стоит составить заказ значительно заранее, до начала высокого спроса, и по надобности нажать на кнопку заказа. Такой способ иногда позволяет сохранить цену на поездку до ее повышения в связи с растущим спросом.