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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года.

«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года

28 декабря 2023, 07:21
Фото: 1MI
Тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года.

Тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года

Спрос на услуги таксистов на этой неделе стабильно высок. Горожане стараются успеть все до начала главного зимнего праздника. По мнению таксиста Евгения Неумоева, жителей Тюмени сейчас можно разделить на 3 основные категории.
Сюжет
Таксист

Подарочные «суетологи»

Очень много заказов, по словам водителя, сейчас приходит от тех, кто еще не купил новогодние подарки или праздничный наряд. Они отличаются легкой нервозностью и легкой растерянностью.

«Люди переживают, что все не успеют, некоторые даже плакать начинают. Заметил как-то слезу у пассажирки и решился узнать, что ее опечалило, Так она мне говорит, что очень устала всем покупать подарки, у нее 7 подружек, 4 „тайных Санты“ и еще 5 родственников. Замучалась бедная. Не всем эти праздничные хлопоты в радость», — говорит таксист Евгений Неумоев.

Также к этой категории относятся те, кто пытается упихать в машину то, что туда не помещается. Желая вернуться домой и дотащить все купленное, тюменцы готовы идти на крайние меры.

«Мы где-то минут 20 пытались уместить елку, которая в коробке высотой метров в 180. С горем пополам уместили, а там еще была целая телега продуктов и еще куча пакетов. Так я поехал без пассажиров. Ну не обокрал их, а доехал до адреса и там со всем добром ждал, когда они на машине другой подъедут», — рассказывает водитель.

Но зарабатывать на такой суете таксистам удается неплохо. В частности благодаря тому, что люди в суете и спешке готовы платить любые деньги ади того, чтобы все успеть и попасть всюду, куда необходимо.

«Я вот на неделе девушку возил платье выбирать, она в торговый центр не хотела и мы катались чуть ли не по всем шоурумам города. 12 точек у нас было 5 500 она мне в итоге заплатила. А платье девушка так и не купила, не понравилось ничего», — хихикая говорит Евгений.
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Безумные корпоративщики

Самыми веселыми пассажирами таксист считает тех, кто возвращается с корпоратива. Возить таких тюменцев приходится каждый день, но, как говорит водитель, оно того стоит.

«Если бы я мог кому-то из конкурентов продавать корпоративную тайную информацию, которую мне тут выливают, я был бы миллионером уже. Рассказывают все — от хитростей бухгалтерии до местных интрижек», — говорит таксист.

Но не все пассажиры оказываются в состоянии говорить, многие тихо ждут окончания поездки и надеются на то, что смогут доехать не уснув и не оконфузившись.

«Блюют часто, конечно. Но я с пониманием отношусь, пакетики всем готовлю заранее, когда вижу, что заказ вечерний и к ресторану. Сразу предупреждаю, что могу остановиться если что, главное только сразу говорить о своих позывах. Но я все время гадаю, это люди так массово перепивают или им такой алкоголь убойный дают?», — задается вопросом Евгений.

Но пассажиры, уезжающие с корпоративов часто бывают очень щедры и одаривают водителя тем, что сами недавно получили в подарок. Так в этом году Неумоев уже получил термокружку, блокнот и коробку с орехами. Все они с логотипами местных компаний.

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Отчаянные работяги

Больше всего таксисту жаль пассажиров, которые никак себя не выдают, потому что с большей долей вероятности, это те, кто в Новый год будет работать.

«У таких людей праздника в глазах нет, это чувствуется. Зато они никуда не торопятся и спокойны, как удавы. Я так возил кассиров, фармацевтов, операторов и даже работников местного заводы, которые рассказывали, что их впрягли работать 31 декабря. Многие из них не в первый раз работают в праздник и даже считают работу оберегом от лишних трат и способом подзаработать, ставка-то за выход двойная», — говорит таксист.

Так те, кому предстоит работать в праздники, рассказали, что они сэкономили на покупке праздничного нарда, продуктов для стола и подарков для коллег. Последнее мотивируется тем, что жертвенный выход на работу — это уже подарок для всех коллег.

«Я, кстати, и сам в праздники работать буду. Включу музыку праздничную, буду пассажиров поздравлять. Работа и праздник в одном получается!», — говорит водитель.

Также Евгений поделился лайфхаком, как сделать поездку в Новый год дешевле. Для этого стоит составить заказ значительно заранее, до начала высокого спроса, и по надобности нажать на кнопку заказа. Такой способ иногда позволяет сохранить цену на поездку до ее повышения в связи с растущим спросом.

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