Стало известно, появятся ли в Тюмени парковки для такси

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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В мэрии заявили, что введение парковочных мест для легковых такси на территории Тюмени не планируется. На данный момент время бесплатного ожидания на одном платном парковочном месте в областной столице составляет 15 минут — данного времени достаточно для осуществления посадки-высадки пассажиров. А на платных парковках всегда есть в наличии свободные места, пишет 72.RU.
Отметим, на сегодняшний день в Тюмени работают более 170 платных паркингов почти на 3 тысячи машиномест. В минувшем 2023 году в бюджет Тюмени было перечислено около 70 миллионов рублей за пользование платными машиноместами.