Стало известно, появятся ли в Тюмени парковки для такси

В мэрии заявили, что введение парковочных мест для легковых такси на территории Тюмени не планируется. На данный момент время бесплатного ожидания на одном платном парковочном месте в областной столице составляет 15 минут — данного времени достаточно для осуществления посадки-высадки пассажиров. А на платных парковках всегда есть в наличии свободные места, пишет 72.RU.