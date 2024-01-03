nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Тюменские власти рассказали о планах по созданию парковок для такси

Стало известно, появятся ли в Тюмени парковки для такси

3 января 2024, 04:34
Фото: 1MI

Тюменские власти рассказали о планах по созданию парковок для такси

В Тюмени не будут обустраивать паркинги для легковых такси. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

В мэрии заявили, что введение парковочных мест для легковых такси на территории Тюмени не планируется. На данный момент время бесплатного ожидания на одном платном парковочном месте в областной столице составляет 15 минут — данного времени достаточно для осуществления посадки-высадки пассажиров. А на платных парковках всегда есть в наличии свободные места, пишет 72.RU.

Отметим, на сегодняшний день в Тюмени работают более 170 платных паркингов почти на 3 тысячи машиномест. В минувшем 2023 году в бюджет Тюмени было перечислено около 70 миллионов рублей за пользование платными машиноместами.

Читайте также:
Тюменец случайно застрелил своего друга во время охотыВ Тюменской области родились 9 малышей с шестью пальцамиВ Тюмени сегодня ночью ударят 30-градусные морозы
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Такси#Парковки#Платные парковки#Служба такси
Подпишитесь
«Подводим итоги!»: каким был 2023 год для жителей Тюменской области
31 декабря 2023,, 01:00
В Тюменской области за год родились шесть детей с неопределенным полом
1 января, 04:50
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
Вчера, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
Вчера, 03:21
«Выдохните и начните жить»: психолог рассказал, как правильно начать 2024 год
Вчера, 02:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
Вчера, 09:31