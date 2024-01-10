Тюменские таксисты не снизили цены на поездки после новогодних праздников

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
«Во время праздничных каникул стоимость услуг водителей „Яндекс.Go“ выросла примерно в два раза. Тут все понятно: праздники, высокий спрос, да и таксистам нужно получать какую-то доплату за работу в выходные. Но вот сегодня рабочий день, а тарифы остались такими же повышенными. Не совсем понятно, с чем это связано. Праздники же закончились», — поделилась с Ura.ru местная жительница.
Это заметил еще один тюменец. По его словам, в первый рабочий день — 9 января, в агрегаторе был указан повышенный спрос на поездки.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские таксисты вахтами работают в Екатеринбурге. Они отправляются туда группами — несколько водителей на один автомобиль.