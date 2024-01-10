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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Тюмени после праздников цены на поездки в такси остались высокими

Тюменские таксисты не снизили цены на поездки после новогодних праздников

10 января 2024, 04:34
Фото: Midjourney

В Тюмени после праздников цены на поездки в такси остались высокими

После праздников стоимость поездок должна была стать ниже, но оказалось, что реальность не соответствует ожиданиям горожан. Тюменцы утверждают, что услуги таксистов только подорожали.
«Во время праздничных каникул стоимость услуг водителей „Яндекс.Go“ выросла примерно в два раза. Тут все понятно: праздники, высокий спрос, да и таксистам нужно получать какую-то доплату за работу в выходные. Но вот сегодня рабочий день, а тарифы остались такими же повышенными. Не совсем понятно, с чем это связано. Праздники же закончились», — поделилась с Ura.ru местная жительница.

Это заметил еще один тюменец. По его словам, в первый рабочий день — 9 января, в агрегаторе был указан повышенный спрос на поездки.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские таксисты вахтами работают в Екатеринбурге. Они отправляются туда группами — несколько водителей на один автомобиль.

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