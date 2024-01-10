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Published Сегодня, 03:01

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В Тюмени откроется ресторан известного рэпера

В Тюмени по франшизе откроют ресторан известного рэпера

10 января 2024, 03:01
Фото: 1MI

В Тюмени откроется ресторан известного рэпера

Заведения музыканта открыты в семи городах страны. На сайтах по поиску работы уже появились первые вакансии ресторана.

Рестораны рэпера Басты открыты в Москве, Уфе, Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске и Ростове-на-Дону. Основа меню — ребрышки, приготовленные по оригинальным рецептам.

Ресторатор Сергей Бормотов считает, что Frank by Баста, в открытие которого вложены по меньшей мере 30 миллионов рублей, имеет все шансы на успех.

«Я давно задавался вопросом, почему никто в Тюмени до сих пор не открыл это заведение. Главное, чтобы за эту франшизу брался человек с опытом в ресторанной сфере. Как показывает практика, в противном случае ничего хорошего не выходит. Что касается перспективности проекта, то мне кажется, что у него все будет хорошо», — поделился он с РБК Тюмень.

Бормотов отметил, что ресторан дополнит гастрономическую составляющую города, хоть его успех и будет в определенной мере зависеть от локации.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появился новый итальянский ресторан. Это будет «МиниСыроварня» Аркадия Новикова.

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