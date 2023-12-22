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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Тюменский рэпер OG Buda совместно с Бастой выпустил новый трек

«Рощино, такси до дома»: тюменский рэпер OG Buda выпустил совместный трек с Бастой

22 декабря 2023, 06:46
Фото: 1MI

Тюменский рэпер OG Buda совместно с Бастой выпустил новый трек

Сын бывшего участника тюменской ОПГ Григорий Ляхов, известный любителям музыки как OG Buda, записал совместный трек с рэпером Бастой. Песню под названием «Карма» он выпустил сегодня в полночь.

В треке артист рассказывает о том, что ему пришлось пережить: о проблемах отца с законом и вынужденном переезде в столицу Венгрии — Будапешт, нищете и слепых надеждах на светлое будущее.

Фото: OG Buda / ВКонтакте

Упомянул музыкант и свой родной город — Тюмень, в котором ему пришлось столкнуться с разными трудностями.

«Уже на следующий день самолёт в небо. Рощино, такси до дома, улица Мориса Тореза. Улыбки, подарки, апатия исчезла», — исполняется в конце куплета.

Ранее, сообщал «Наш город», OG Buda, как и ряд других исполнителей, столкнулся с проблемами из-за упоминания наркотических веществ в песнях. За пропаганду на него было возбуждено дело.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Музыка#Рэп#Рэперы#Любовь Селезнева
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