«Рощино, такси до дома»: тюменский рэпер OG Buda выпустил совместный трек с Бастой

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В треке артист рассказывает о том, что ему пришлось пережить: о проблемах отца с законом и вынужденном переезде в столицу Венгрии — Будапешт, нищете и слепых надеждах на светлое будущее.
Упомянул музыкант и свой родной город — Тюмень, в котором ему пришлось столкнуться с разными трудностями.
«Уже на следующий день самолёт в небо. Рощино, такси до дома, улица Мориса Тореза. Улыбки, подарки, апатия исчезла», — исполняется в конце куплета.
Ранее, сообщал «Наш город», OG Buda, как и ряд других исполнителей, столкнулся с проблемами из-за упоминания наркотических веществ в песнях. За пропаганду на него было возбуждено дело.