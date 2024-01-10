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Published Сегодня, 03:26

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Updated Сегодня, 03:28

В Тюмени под окнами многоэтажного дома нашли тело женщины

Под окнами многоэтажки в Тюмени нашли тело женщины

10 января 2024, 03:26
Фото: 1MI

В Тюмени под окнами многоэтажного дома нашли тело женщины

Трагедия произошла вчера днем на улице Энергостроителей. По словам очевидцев, женщина спускалась с восьмого этажа по связке простыней, но сорвалась на уровне пятого этажа.
Фото: ЧС Тюмень / ВКонтакте
«Вызов поступил в 16:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 16:44. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области уточнили, что сейчас проводится проверка. Признаки криминальной смерти не обнаружены.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени маленькая девочка вышла на подоконник многоэтажного дома. Очевидцы поделились видео с места происшествия.

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#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Следователи#Погибшие#Трагедии#Любовь Селезнева
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