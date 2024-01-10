Под окнами многоэтажки в Тюмени нашли тело женщины

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
«Вызов поступил в 16:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 16:44. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области уточнили, что сейчас проводится проверка. Признаки криминальной смерти не обнаружены.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени маленькая девочка вышла на подоконник многоэтажного дома. Очевидцы поделились видео с места происшествия.