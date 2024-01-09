В Тюмени маленькая девочка шокировала прохожих, выйдя на подоконник многоэтажки

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Видео с места ЧП опубликовала группа «ЧС Тюмень». На кадрах видно, что ребенок смотрит вниз, стоя на подоконнике и держась руками за оконную раму.
«Улица Николая Ростовцева. Девочка несколько раз выходила на подоконник, видимо, родители вообще не следят за ребенком. Сейчас пошли в их квартиру, чтобы предупредить родителей», — пишет автор видео.
Комментаторы тут же взялись критиковать родителей, которые не позаботились о безопасности своего ребенка.
«Для этого и существуют защиты, замочки и тросики на окнах, чтобы дети самостоятельно не открывали окна, неужто так сложно их поставить, чтобы обезопасить своих детей», — высказалась Елена Бахвалова.
Ее мнение разделяют и другие тюменцы. Они считают, что родители настолько увлечены гаджетами, что полностью забывают о ребенке.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске во время новогоднего утренника в ДК ребенок провалился под пол. Пострадавшего мальчика госпитализировали.