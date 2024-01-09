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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

В Тюмени маленькая девочка вышла на подоконник многоэтажки

В Тюмени маленькая девочка шокировала прохожих, выйдя на подоконник многоэтажки

9 января 2024, 09:39
Фото: 1MI

В Тюмени маленькая девочка вышла на подоконник многоэтажки

Отсутствие страха перед высотой едва не погубило ребенка. Как сообщают очевидцы, заснявшие инцидент на видео, девочка находилась на высоте либо 12, либо 14 этажа.
Сюжет
Дети

Видео с места ЧП опубликовала группа «ЧС Тюмень». На кадрах видно, что ребенок смотрит вниз, стоя на подоконнике и держась руками за оконную раму.

«Улица Николая Ростовцева. Девочка несколько раз выходила на подоконник, видимо, родители вообще не следят за ребенком. Сейчас пошли в их квартиру, чтобы предупредить родителей», — пишет автор видео.
Видео: ЧС Тюмень / ВКонтакте

Комментаторы тут же взялись критиковать родителей, которые не позаботились о безопасности своего ребенка.

«Для этого и существуют защиты, замочки и тросики на окнах, чтобы дети самостоятельно не открывали окна, неужто так сложно их поставить, чтобы обезопасить своих детей», — высказалась Елена Бахвалова.

Ее мнение разделяют и другие тюменцы. Они считают, что родители настолько увлечены гаджетами, что полностью забывают о ребенке.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске во время новогоднего утренника в ДК ребенок провалился под пол. Пострадавшего мальчика госпитализировали.

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