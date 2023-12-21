В Тюменской области ребенок провалился под пол на новогоднем утреннике в ДК

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Происшествие случилось 21 декабря в ДК «Синтез», пишет «УРА.ру» со ссылкой на директора городского депкультуры Анастасию Ионину.
«В ДК „Синтез“ проходил новогодний утренник для детей-инвалидов. Во время мероприятия один из детей, пришедший с мамой, остался без ее присмотра и самостоятельно вышел из зала. Он забрался на техэтаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходило мероприятие», — пояснила глава ведомства.
Пострадавший мальчик госпитализирован. Насколько серьезно он травмирован, пока неизвестно.
В соцсетях тоболяки рассказывают другую версию инцидента, по которой ребенок не провалился, а на него упала часть потолка. Но как удалось выяснить редакции, это не соответствует действительности. Момент происшествия попал на видео, которое местные власти не публикуют по этическим соображениям.