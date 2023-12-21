В Тюменской области ребенок провалился под пол на новогоднем утреннике в ДК

В соцсетях тоболяки рассказывают другую версию инцидента, по которой ребенок не провалился, а на него упала часть потолка. Но как удалось выяснить редакции, это не соответствует действительности. Момент происшествия попал на видео, которое местные власти не публикуют по этическим соображениям.