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В Тюмени рабочий упал с высоты 16 этажа и выжил

В Тюмени рабочий упал с 16 этажа и выжил, несмотря на множественные травмы

27 декабря 2023, 07:42
Фото: 1MI

В Тюмени рабочий упал с высоты 16 этажа и выжил

В марте этого года 28-летний мужчина выполнял гидроизоляцию. Вследствие падения с большой высоты тюменец получил множественные травмы: переломы позвоночника, ног и лонного сочленения.

Мужчине пришлось судиться с работодателем — ООО «Квадробетон». Компания отказалась оформлять документы о несчастном случае, объясняя это тем, что пострадавшего к работам никто не привлекал.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку и обратилась в суд с иском о принуждении работодателя к оформлению документов и выплате компенсации.

Изначально речь шла о миллионе рублей, но по решению суда сумма была снижена до 800 тысяч. Пострадавший не согласился с решением, но его жалоба осталась без удовлетворения.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в 2023 году на производствах погибли 11 человек. Стало известно, какие отрасли являются самыми травмоопасными.

В Тюмени на стройке погиб рабочий
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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Травмы#Новости тюмени#Тюменцы#Компенсации#Работодатели#Любовь Селезнева
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