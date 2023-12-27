В Тюмени рабочий упал с 16 этажа и выжил, несмотря на множественные травмы

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Мужчине пришлось судиться с работодателем — ООО «Квадробетон». Компания отказалась оформлять документы о несчастном случае, объясняя это тем, что пострадавшего к работам никто не привлекал.
Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку и обратилась в суд с иском о принуждении работодателя к оформлению документов и выплате компенсации.
Изначально речь шла о миллионе рублей, но по решению суда сумма была снижена до 800 тысяч. Пострадавший не согласился с решением, но его жалоба осталась без удовлетворения.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области в 2023 году на производствах погибли 11 человек. Стало известно, какие отрасли являются самыми травмоопасными.