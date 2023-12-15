Ездят группами: тюменские таксисты вахтами работают в Екатеринбурге

Тюменские таксисты ездят на заработки в Екатеринбург

Тюменские таксисты начали ездить на заработки в Екатеринбург. Как рассказал владелец одного из таксопарков «Ura.ru», водители работают несколько месяцев в Свердловской области и возвращаются домой.