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Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 03:09

Тюменские таксисты ездят на заработки в Екатеринбург

Ездят группами: тюменские таксисты вахтами работают в Екатеринбурге

15 декабря 2023, 03:07
Фото: 1MI

Тюменские таксисты ездят на заработки в Екатеринбург

Тюменские таксисты начали ездить на заработки в Екатеринбург. Как рассказал владелец одного из таксопарков «Ura.ru», водители работают несколько месяцев в Свердловской области и возвращаются домой.
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Таксист
«Многие тюменские таксисты стали ездить вахтами на заработки в Екатеринбург. Как говорится, другой город — другие деньги. У некоторых водителей там действительно получается заработать больше, чем в Тюмени. Даже с учетом расходов на съемное жилье, продукты, и так далее», — рассказал собеседник.

Он отметил, что обычно таксисты ездят на заработки небольшими группами: несколько водителей на один автомобиль.

«Это делается для того, чтобы машина не простаивала, а работала в круглосуточном режиме», — пояснил владелец таксопарка.

Два-три человека работают примерно по восемь часов посменно. Один из плюсов — аренда жилья обходится дешевле.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жалуются на рост цен в сервисах такси. Проблемы вызваны дефицитом автомобилей и морозами.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Тюменцы#Такси#Таксист#Водитель#Любовь Селезнева
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