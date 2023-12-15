Ездят группами: тюменские таксисты вахтами работают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
«Многие тюменские таксисты стали ездить вахтами на заработки в Екатеринбург. Как говорится, другой город — другие деньги. У некоторых водителей там действительно получается заработать больше, чем в Тюмени. Даже с учетом расходов на съемное жилье, продукты, и так далее», — рассказал собеседник.
Он отметил, что обычно таксисты ездят на заработки небольшими группами: несколько водителей на один автомобиль.
«Это делается для того, чтобы машина не простаивала, а работала в круглосуточном режиме», — пояснил владелец таксопарка.
Два-три человека работают примерно по восемь часов посменно. Один из плюсов — аренда жилья обходится дешевле.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы жалуются на рост цен в сервисах такси. Проблемы вызваны дефицитом автомобилей и морозами.