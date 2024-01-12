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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Жители Тюмени не рады лишним попутчикам в такси «Яндекс Go»

Жители Тюмени не рады лишним попутчикам в такси «Яндекс Go»

12 января 2024, 10:55
Фото: Midjourney
Тюменские клиенты такси «Яндекс Go» раскритиковали популярный тариф сервиса — «Вместе».

Как пояснила одна из горожанок редакции «Ура.ру», водитель вместо одного попутчика берет второго, что увеличивает время пути.

«Регулярно езжу по тарифу „Вместе“. В этот раз попутчик уже был внутри машины, его мы отвезли первым. Уже следуя по моему маршруту, водитель сворачивает в обратную сторону и едет забирать еще одного попутчика. Никогда такого не было, всегда попутчик был один. Еще повезло, что второй пассажир выходил после меня, так бы еще пришлось кататься и собирать вот таких попутчиков по всему городу», — рассказала горожанка.

В условиях к тарифу «Вместе» поясняется, что в машине может находиться только один попутчик. При этом максимальное количество попутчиков, которые могут подсесть за одну поездку, не оговаривается.

Редакция направила в офис компании запрос, ответ на него ожидается.

Ранее стало известно, что тюменские таксисты стали массово ездить на заработки в Екатеринбург. Оказалось, что в соседнем мегаполисе им выгоднее работать даже при условии дополнительных трат на съем квартиры.

Напомним, после новогодних праздников жители Тюмени надеялись на снижение стоимости поездок в такси. Однако сервисы не сбросили цены даже после завершения январских каникул.

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#Общество#Ирина Швецова#Такси#Служба такси
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