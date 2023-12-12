nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Тюменцы пожаловались на рост цен в сервисах такси.

«Тысяча рублей до центра!»: тюменцы пожаловались на рост цен в сервисах такси

12 декабря 2023, 09:09
Фото: 1MI
Тюменцы пожаловались на рост цен в сервисах такси.

Тюменцы пожаловались на рост цен в сервисах такси

Жители города сообщают о том, что утром и вечером не могут уехать на такси. Проблемы вызваны выросшими из-за морозов ценами и дефицитом автомобилей, которые справляются с экстремальным холодом.
Сюжет
Таксист

Горожане сообщают о том, что доехать с Восточного микрорайона утром до центра и вернуться обратно вечером обходится в 2 тысячи рублей, при том, что ждать автомобиль приходится более 10 минут.

«Утром все эти дни мороза не видела цен ниже 900 рублей, несколько раз цена за 1000 уходила. Это какой-то беспредел! Причем обычно эта поездка стоит около 400 рублей даже при высоком спросе», — рассказывает тюменка.

Однако сами таксисты считают решение сервисов о повышении цен вполне закономерным, более того, сумма поездки высчитывается автоматически, исходя из спроса и предложения.

«Не все машины в такой мороз заводятся и не все водители готовы в такую погоду выходить на линию и работать. Машин мало, а заказов больше, чем обычно раза в 3, поэтому цена и набегает. Машину тоже ждать приходится дольше по тем же причинам», — объяснил таксист Давид Овеян.

Отметим, что сейчас, даже в условиях низкого спроса, придется заплатить от 550 рублей за поездку до центра города, при том ожидание автомобиля будет составлять от 7 минут.

Тюменские власти запретили брать мигрантов на работу водителями автобусов и такси
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что таксисты из Омской области начали ездить на заработки в Тюмень. Водители работают «вахтовым методом»: трудятся две-три недели и снимают жилье.

Читайте также:
«Битва за парковку»: тюменцы жалуются на таксопарк во дворе спального районаОчередная волна: тюменские таксисты подняли цены на услугиВ Тюмени взлетели цены на такси
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Такси#Таксист#Алиса Вернер#Служба такси
Подпишитесь
«Лучше бы в школу пошли»: тюменские школьники рассказали об учебе во время актировок
Сегодня, 08:28
Тюменцам рассказали, куда и за сколько можно улететь на новогодние праздники
Сегодня, 04:12
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году
Сегодня, 07:42
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Сегодня, 07:41
«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО
Вчера, 09:42