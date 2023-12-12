«Тысяча рублей до центра!»: тюменцы пожаловались на рост цен в сервисах такси

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Горожане сообщают о том, что доехать с Восточного микрорайона утром до центра и вернуться обратно вечером обходится в 2 тысячи рублей, при том, что ждать автомобиль приходится более 10 минут.
«Утром все эти дни мороза не видела цен ниже 900 рублей, несколько раз цена за 1000 уходила. Это какой-то беспредел! Причем обычно эта поездка стоит около 400 рублей даже при высоком спросе», — рассказывает тюменка.
Однако сами таксисты считают решение сервисов о повышении цен вполне закономерным, более того, сумма поездки высчитывается автоматически, исходя из спроса и предложения.
«Не все машины в такой мороз заводятся и не все водители готовы в такую погоду выходить на линию и работать. Машин мало, а заказов больше, чем обычно раза в 3, поэтому цена и набегает. Машину тоже ждать приходится дольше по тем же причинам», — объяснил таксист Давид Овеян.
Отметим, что сейчас, даже в условиях низкого спроса, придется заплатить от 550 рублей за поездку до центра города, при том ожидание автомобиля будет составлять от 7 минут.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что таксисты из Омской области начали ездить на заработки в Тюмень. Водители работают «вахтовым методом»: трудятся две-три недели и снимают жилье.