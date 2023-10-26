«Битва за парковку»: тюменцы жалуются на таксопарк во дворе спального района

Posted Вчера, 09:01
Published Вчера, 09:01
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
В редакцию обратились жильцы дома, территорию которого заняли автомобили таксистов. Как рассказывают местные, разговоры с представителями «Яндекс.Такси» толку не дают, а городские службы разводят руками.
«Один из таксопарков „Яндекса“ решил, что теперь придомовая территория принадлежит им. На жалобы жильцов сервис реагирует агрессивно, менеджеры таксопарка просто угрожают, говорят, если жильцы будут жаловаться, они нагонят сюда ещё больше машин», — рассказала «Нашему городу» местная жительница Марина.
Как рассказали жильцы 16-го дома, они уже обращались в ГАИ и ГЖИ, однако там им в помощи отказали.
«Говорят что ничем не могут помочь, На текущий момент во дворе 16 этажного дома на 2 подъезда, где всего 50 парковочных мест, машинами „Яндекса“ такси занято 21 место», — подводят подсчеты местные.
Как объяснил юрист Игорь Шадрин, на данный момент не существует отдельного положения о парковке на придомовой территории. Однако, по части 1 статьи 36 Жилищного Кодекса РФ, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности.
«Собственники помещений в многоквартирном доме по документам владеют этой собственностью и могут ею коллективно распоряжаться. Самовольное занятие земельного участка или части этого участка влечет наложение административного штрафа. Однако факт парковки не всегда могут расценить, как занятие территории. К тому же владельцы автомобилей могут оказаться жильцами дома, этого также не стоит исключать. Здесь нужно подавать иск и проводить детальную проверку, так как очень много факторов влияют на законность размещения такси в этой зоне», — говорит юрист.
Однако другой тюменский юрист Григорий Ковалев уверен, что жильцам не удастся доказать, что таксисты нарушают закон.
«Многие ошибочно трактуют приказ Минтранса от 2020 года, в котором указано, что водителям коммерческого транспорта запрещено организовывать массовые парковки в ущерб жильцам близлежащих домов. Увы, это постановление касается лишь территорий Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — городов федерального значения. К тому же многие путают понятие „парковки“ с понятием „стоянки““, — говорит Ковалев.
Так, по словам юриста, обычный двор наподобие того, что расположен у 16-го дома на улице Созидателей, не считается парковочной зоной, если там нет соответствующих ограждений или разметки.
«Причем хочу подчеркнуть, даже по тому приказу Минтранса, если место занимает одиночное такси, вне зависимости от того частный это автомобиль или арендованный, поправки тем более не действуют. Нельзя штрафовать водителя, который приехал домой на рабочем автомобиле, чтобы отдохнуть между сменами», — говорит юрист.
Он также отмечает, что в большинстве случаев таксисты относятся к разным ИП, а потому ни на одно из них нельзя будет составить протокол за организацию несанкционированной парковки, ведь по факту от предпринимателя на месте будет стоять лишь один автомобиль.
Как объяснили юристы, жильцы имеют право приватизировать парковочные места. Претендовать на них могут только собственники жилья.
«Это непростая задача, потому что квартир в доме достаточно много, мест всего 50, а право собственности на парковочные места определяется исключительно общим собранием жильцов — решения о выделении парковочных мест принимаются совместно», — говорит юрист Шадрин.
Но, если все места будут принадлежать собственникам, то в этом случае у таксистов точно не будет права на парковку на территории жилого дома. С тем, что приватизация поможет решить вопрос согласен и юрист Ковалев, однако он отмечает, что этот процесс будет непростым.
«Это длительная работа, в которой очень много нюансов. Сейчас жильцы могут лишь надавить на репутацию агрегатора такси и попросить, а не обязать его, решить проблему с парковкой», — говорит Ковалев.
«Наш город» направил в сервис такси официальный запрос, чтобы узнать, готовы ли они пойти на встречу жильцам и освободить парковочные места на их дворовой территории.