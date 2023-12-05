В Тюмени наблюдается наплыв таксистов из Омской области

По его словам, омские таксисты и раньше приезжали зарабатывать в Тюменскую область, но сейчас это явление стало массовым. Водители работают «вахтовым методом»: трудятся две-три недели и снимают жилье. Причем, отметил собеседник, работают они почти круглосуточно, делая перерывы только на сон.