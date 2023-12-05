В Тюмени наблюдается наплыв таксистов из Омской области

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Таксисты из Омской области начали ездить на заработки в Тюмень. Об этом URA.ru сообщил владелец одного из местных таксопарков.
По его словам, омские таксисты и раньше приезжали зарабатывать в Тюменскую область, но сейчас это явление стало массовым. Водители работают «вахтовым методом»: трудятся две-три недели и снимают жилье. Причем, отметил собеседник, работают они почти круглосуточно, делая перерывы только на сон.
По словам владельца таксопарка, омских таксистов привлекают качественные дороги и высокая зарплата. Чаще всего, тюменцы не экономят на услуге и оставляют чаевые.
Он также подчеркнул, что тюменские водители почти не замечают конкуренции, так как в Тюменской области не хватает своих таксистов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти запретили мигрантам работать водителями такси и автобусов. Для них также установили ограничения на занятия грузоперевозками.