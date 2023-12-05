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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 03:20

Омские таксисты начали ездить на заработки в Тюмень

В Тюмени наблюдается наплыв таксистов из Омской области

5 декабря 2023, 03:18
Фото: 1MI

Омские таксисты начали ездить на заработки в Тюмень

Таксисты приезжают на две-три недели и работают почти круглосуточно. Владелец таксопарка рассказал, чем их привлекает Тюменская область.

Таксисты из Омской области начали ездить на заработки в Тюмень. Об этом URA.ru сообщил владелец одного из местных таксопарков.

По его словам, омские таксисты и раньше приезжали зарабатывать в Тюменскую область, но сейчас это явление стало массовым. Водители работают «вахтовым методом»: трудятся две-три недели и снимают жилье. Причем, отметил собеседник, работают они почти круглосуточно, делая перерывы только на сон.

По словам владельца таксопарка, омских таксистов привлекают качественные дороги и высокая зарплата. Чаще всего, тюменцы не экономят на услуге и оставляют чаевые.

Он также подчеркнул, что тюменские водители почти не замечают конкуренции, так как в Тюменской области не хватает своих таксистов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти запретили мигрантам работать водителями такси и автобусов. Для них также установили ограничения на занятия грузоперевозками.

В Тюмени взлетели цены на такси
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Такси#Любовь Селезнева
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