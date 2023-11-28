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Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Тюменские таксисты снова подняли цены на услуги

Очередная волна: тюменские таксисты подняли цены на услуги

28 ноября 2023, 03:17
Фото: 1MI

Тюменские таксисты снова подняли цены на услуги

Теперь поездка стала стоить в среднем на 100 рублей дороже. Некоторые водители придумывают свои правила, чтобы клиент платил еще больше.
Сюжет
Таксист

Таксисты, стоящие у тюменских вокзалов, подняли цены на услуги в среднем на 100 рублей. Об этом рассказал владелец одного из таксопарков «Ura.ru».

По его словам, водители подняли цены после того, как поездки подорожали у агрегаторов. Причем, 100 рублей — не предел: некоторые водители берут еще больше по разным причинам. Например, если пассажир пьян, то стоимость поездки может стать выше в 3-4 раза.

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Он отметил, что увеличение стоимости не пугает пассажиров и они по прежнему соглашаются ехать, даже если цена очевидно завышена. Теперь частные таксисты берут минимум 400 рублей, остальное зависит от продолжительности поездки.

Ранее «Наш Город» писал, что средняя зарплата тюменских таксистов выросла до 120 тысяч рублей. Рейтинг высоких заработков также возглавили курьеры и торговые представители.

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