В Тюмени взлетели цены на такси

В Тюмени резко выросли цены на проезд в такси

В Тюмени с начала этого года существенно увеличилась стоимость услуг служб такси. Если еще в январе проезд одного километра дороги стоил 31 рубль, то сегодня уже 36 рублей. Причем резкий подъем цен произошел за летние месяцы — с 32 до 36 рублей.