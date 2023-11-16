В Тюмени взлетели цены на такси

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Для сравнения, в 2019 году проезд 1 километра дороги стоил 30 рублей.
Кроме того, агрегатор Яндекс с сентября ввел систему дополнительных бонусов для водителей, что также сказалось на росте стоимости проезда. В частности, доплату получают таксисты, которые едут в отдаленные районы.
«Существенно цена поездки увеличилась с сентября. Яндекс стал добавлять бонусы таксистам. К примеру, вы едете за 300 рублей, а водитель получает 500. Это касается отдаленных районов или мест, куда ехать не хотят. Еще одно изменение — с 9 ноября Яндекс снял большое ограничение на машины. К примеру, „Приоры“ 2006 года не допускали к работе. Сейчас разрешили. Думаю, что это связано с нехваткой машин. С ними стало тяжело — всё подорожало, — рассказал 72.RU представитель службы такси из Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в непогоду службы такси начали резко поднимать стоимость проезда. Стоимость поездки на расстояние менее двух километров достигала более 400 рублей. За большее расстояние тюменцам приходилось платить более 600 — 1 тысячи рублей.