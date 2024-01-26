«Нет ни сил, ни времени»: тюменка Алена Водонаева ответила на речь Путина о детях

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
По мнению Владимира Путина, если в семье рождается только один ребенок, то количество населения в стране уменьшается, а если два ребенка — остается стабильным. Чтобы население в России росло, нужно, чтобы в семье рождалось минимум трое детей.
Телеведущая Алена Водонаева не стала игнорировать высказывание президента и выразила свое мнение на этот счет.
«Да на второго уже нет ни сил, ни времени! И на вопрос „хочу ли я ещё одного ребенка?“, мой ответ — однозначно нет», — написала тюменка в своем Телеграм-канале.
Сама Водонаева воспитывает одного ребенка — 13-летнего сына Богдана.
Ранее «Наш город» сообщал, что Алену Водонаеву заметили на голой вечеринке Насти Ивлеевой в «Мутаборе». В числе гостей также были Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза и другие знаменитости.