«Опасность бронхита»: чем может грозить распространяющийся в Тюмени вирус

Сейчас тюменцам, жалующимся на симптомы простуды, чаще всего ставят диагноз ОРВИ, который по словам инфекциониста Владимира Сорокина не все воспринимают серьезно. Врач указывает на то, что сейчас люди боятся коронавируса, а при постановку ОРВИ выдыхают и считают себя практически здоровыми.