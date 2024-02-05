«Опасность бронхита»: чем может грозить распространяющийся в Тюмени вирус

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Сейчас тюменцам, жалующимся на симптомы простуды, чаще всего ставят диагноз ОРВИ, который по словам инфекциониста Владимира Сорокина не все воспринимают серьезно. Врач указывает на то, что сейчас люди боятся коронавируса, а при постановку ОРВИ выдыхают и считают себя практически здоровыми.
«Однако ОРВИ также может закончится серьезными осложнениями. Сейчас наиболее часто встречаются: пневмония, бронхит и менингит. У каждого их этих осложнений есть риск летального исхода, если не заниматься лучением», — говорит врач.
Врач-терапевт Татьяна Швецова, говорит о том, что вирусная инфекция без осложнений обычно длится недолго — до 5-7 дней после чего пациенты должно стать лучше. Однако, если температура продолжает подниматься и симптомы заболевания при соответствующем лечении не проходят, то высока вероятность появления осложнений.
«Причем сейчас пациентам с выраженной инфекцией выписывают антибиотики, если же они в указанные сроки не дают результата, то это серьезный повод для диагностики на осложнения. Причем менингит, пневмония и бронхит могут развиваться очень быстро и нужно успеть взяться за лечение вовремя», — советует терапевт.
Тюменцам Швецова рекомендует настаивать на КТ и анализе крови, если после недели лечения ОРВИ ситуация не улучшилась. Также врач отмечает, что из-за осложнений больничный у тюменцем может длиться 2-3 недели, против обычных 1-2 недель.
При заболевании ОРВИ особой опасности подвергаются люди с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. В их случае риск возникновения осложнений особенно велик.
Вирусолог Геннадий Уманский говорит о том, что чаще всего вирус поражает наиболее уязвимый орган в теле человека. А при присоединении бактериальной инфекции, наносимый организму урон становится еще более значительным.
«Поэтому в периоды таких всплесков заболеваемости важно пользоваться средствами индивидуальной защиты и осознанно избегать мест массового скопления людей», — советует доктор.
Также особому риску при ОРВИ подвергаются пациенты с ХОБЛ — хронической обструктивной болезнью легких. Она входит в список ведущих причин
смертности. Врачи говорят о том, что основанная причина ее возникновения — курение. Заболевание характеризуется неуклонным прогрессированием и постепенным
снижением функции легких с развитием хронической дыхательной
недостаточности.
Основными симптомами этого заболевания считаются:
«Лучший способ замедлить прогрессирование ХОБЛ — это бросить курить. Независимо от длительности курения и степени ХОБЛ, отказ от курения существенно замедлит развитие болезни. И тогда вместе с хорошей приверженностью к медикаментозной терапии можно заболевание контролировать и достигать длительной ремиссии. После диагностирования так же надо говорить и о вторичной профилактике. Она включает ежегодную вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции, своевременное и полное лечение бронхолегочных инфекций, потому что в связи с ХОБЛ организм больше им подвержен», — говорит заведующий отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» Елена Захарова.
Однако вероятность возникновения осложнений есть и у здоровых людей, подхвативших ОРВИ. В частности, она возрастает в период ослабления иммунитета. А потому важно обращать внимание на состояние организма при частом ухудшении самочувствия.
«В среднем взрослый человек переносит от 2 до 4 ОРВИ в год, а ребенок болеет от 6 до 9 раз», — рассказала Елена Эсауленко, д. м.н, профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ.
А потому при значительном превышении этих показателей, стоит обратить внимание на свое здоровье и сдать анализы, чтобы выявить причину снижение иммунитета.