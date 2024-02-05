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Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Врачи рассказали тюменцам о возможности развития бронхита при ОРВИ.

«Опасность бронхита»: чем может грозить распространяющийся в Тюмени вирус

5 февраля 2024, 05:51
Фото: 1MI
Врачи рассказали тюменцам о возможности развития бронхита при ОРВИ.

Врачи рассказали тюменцам о возможности развития бронхита при ОРВИ

В Тюменской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19, в связи с чем школы перевели на дистант. Также целые отделы крупных компаний в последнее время работают в удаленном формате, а сами заболевшие могут сидеть на больничном более трех недель. Чем болеют жители региона?

Пневмония, бронхит и менингит на фоне ОРВИ

Сейчас тюменцам, жалующимся на симптомы простуды, чаще всего ставят диагноз ОРВИ, который по словам инфекциониста Владимира Сорокина не все воспринимают серьезно. Врач указывает на то, что сейчас люди боятся коронавируса, а при постановку ОРВИ выдыхают и считают себя практически здоровыми.

«Однако ОРВИ также может закончится серьезными осложнениями. Сейчас наиболее часто встречаются: пневмония, бронхит и менингит. У каждого их этих осложнений есть риск летального исхода, если не заниматься лучением», — говорит врач.

Врач-терапевт Татьяна Швецова, говорит о том, что вирусная инфекция без осложнений обычно длится недолго — до 5-7 дней после чего пациенты должно стать лучше. Однако, если температура продолжает подниматься и симптомы заболевания при соответствующем лечении не проходят, то высока вероятность появления осложнений.

«Причем сейчас пациентам с выраженной инфекцией выписывают антибиотики, если же они в указанные сроки не дают результата, то это серьезный повод для диагностики на осложнения. Причем менингит, пневмония и бронхит могут развиваться очень быстро и нужно успеть взяться за лечение вовремя», — советует терапевт.

Тюменцам Швецова рекомендует настаивать на КТ и анализе крови, если после недели лечения ОРВИ ситуация не улучшилась. Также врач отмечает, что из-за осложнений больничный у тюменцем может длиться 2-3 недели, против обычных 1-2 недель.

Есть ли у вас на работе коллеги, которые ушли на длительный больничный?

Кто в группе риска?

При заболевании ОРВИ особой опасности подвергаются люди с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. В их случае риск возникновения осложнений особенно велик.

Вирусолог Геннадий Уманский говорит о том, что чаще всего вирус поражает наиболее уязвимый орган в теле человека. А при присоединении бактериальной инфекции, наносимый организму урон становится еще более значительным.

«Поэтому в периоды таких всплесков заболеваемости важно пользоваться средствами индивидуальной защиты и осознанно избегать мест массового скопления людей», — советует доктор.

Также особому риску при ОРВИ подвергаются пациенты с ХОБЛ — хронической обструктивной болезнью легких. Она входит в список ведущих причин
смертности. Врачи говорят о том, что основанная причина ее возникновения — курение. Заболевание характеризуется неуклонным прогрессированием и постепенным
снижением функции легких с развитием хронической дыхательной
недостаточности.

Основными симптомами этого заболевания считаются:

  • одышка, которая медленно нарастает по ходу прогрессирования заболевания;
  • постоянный кашель (особенно по утрам);
  • отделение мокроты при кашле (впоследствии гнойной).
«Лучший способ замедлить прогрессирование ХОБЛ — это бросить курить. Независимо от длительности курения и степени ХОБЛ, отказ от курения существенно замедлит развитие болезни. И тогда вместе с хорошей приверженностью к медикаментозной терапии можно заболевание контролировать и достигать длительной ремиссии. После диагностирования так же надо говорить и о вторичной профилактике. Она включает ежегодную вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции, своевременное и полное лечение бронхолегочных инфекций, потому что в связи с ХОБЛ организм больше им подвержен», — говорит заведующий отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» Елена Захарова.
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Как проверить свой иммунитет?

Однако вероятность возникновения осложнений есть и у здоровых людей, подхвативших ОРВИ. В частности, она возрастает в период ослабления иммунитета. А потому важно обращать внимание на состояние организма при частом ухудшении самочувствия.

«В среднем взрослый человек переносит от 2 до 4 ОРВИ в год, а ребенок болеет от 6 до 9 раз», — рассказала Елена Эсауленко, д. м.н, профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ.

А потому при значительном превышении этих показателей, стоит обратить внимание на свое здоровье и сдать анализы, чтобы выявить причину снижение иммунитета.

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