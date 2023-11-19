Shaman даст два концерта в Тюмени

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Концерты состоятся 5 и 6 февраля в Тюменской филармонии. Стоимость билетов от 2,5 тысяч до 10 тысяч рублей. Частично билеты на мероприятие уже раскуплены.
Shaman — автор и исполнитель всенародно любимых хитов. Признание популярному артисту принесли мощный голос, яркий образ и, конечно, его авторские песни, которые никого не оставляют равнодушным — «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и многие другие композиции, неизменно возглавляющие чарты.
В Тюмени с концертной программой впервые певец выступил в декабре 2022 года. В феврале 2023 года артист сорвал настоящий аншлаг в областной столице — билеты на его выступление были разобраны за считанные дни.