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Updated Сегодня, 11:21

Shaman даст два концерта в Тюмени

Shaman даст два концерта в Тюмени

19 ноября 2023, 11:19
Фото: тг-канал SHAMAN
Популярный российский певец Shaman выступит в феврале с концертом в Тюмени. Несмотря на то, что до выступления почти три месяца, продажа билетов уже открыта.
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Концерт

Концерты состоятся 5 и 6 февраля в Тюменской филармонии. Стоимость билетов от 2,5 тысяч до 10 тысяч рублей. Частично билеты на мероприятие уже раскуплены.

Shaman — автор и исполнитель всенародно любимых хитов. Признание популярному артисту принесли мощный голос, яркий образ и, конечно, его авторские песни, которые никого не оставляют равнодушным — «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и многие другие композиции, неизменно возглавляющие чарты.

В Тюмени с концертной программой впервые певец выступил в декабре 2022 года. В феврале 2023 года артист сорвал настоящий аншлаг в областной столице — билеты на его выступление были разобраны за считанные дни.

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