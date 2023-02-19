Куда сходить в Тюмени на День защитника Отечества

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Спектакли
23 февраля актеры Тюменского театра кукол приглашают будущих защитников на спектакль «Солдатская краюха». Во время представления ребятам расскажут о простом русском солдате Иване, о его подвигах и о волшебной краюхе хлеба, которую дала своему сыну мать, собирая его на войну.
Начало представления в 15:00 и 17:00. Стоимость билетов от 300 до 600 рублей.
На сцене Тюменского драматического театра 23 февраля покажут спектакль «Ричард III».
Историческая пьеса Уильяма Шекспира в жанре трагедии написана примерно в 1591 году и изображает приход к власти и последующее краткое правление короля Англии Ричарда III. Классика, известная во всём мире, решена в Тюменском БДТ в экспериментальном, современном, ярко-театральном стиле. Действие перенесено во вневременное пространство некоего постапокалипсиса. Тюменский «Ричард III» — спектакль не только об узурпаторстве, предательстве, но и о самом главном — о любви и нелюбви. Главный герой ещё раз подтверждает истину, что все мы «родом из детства», и показывает, на что способен человек, чтобы доказать всему миру свою значимость.
Начало спектакля в 19:00. Стоимость билетов от 800 до 2000 рублей.
24 февраля на сцене Тюменской филармонии покажут спектакль «Дом Бернарды Альбы» по мотивам знаменитой пьесы испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки, написанной им в июне 1936 года, за два месяца до смерти.
События разворачиваются в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять ее дочерей и сумасшедшая старуха-мать. В центре сюжета — девушки, чьи одинокие сердца стремятся к нежности. Но двери в мир закрыты… После похорон отца и мужа, в доме объявлен траур. Запрещено носить одежду другого цвета, кроме черного. Запрещено выходить за пределы дома. Нереализованная страсть сталкивает и противопоставляет женщин, запертых под одной крышей. Любовь смешивается с ненавистью, жизнь переплетается со смертью, власть ослепляет и уничтожает, ложь становится основой существования.
Каждая женщина вне зависимости от того, сколько ей лет, должна быть любима, открыта любви и миру. Но Бернарда Альба уверена, что любовь — это боль и страдание, что любовь опасна и нужно любым способом уберечь от такой опасности своих дочерей, удержать их в стенах дома.
Начало в 19:00. Стоимость билетов 600-1200 рублей.
24 февраля в Тюменской филармонии для зрителей покажут балет «Бахчисарайский фонтан».
Сюжетная основа «Бахчисарайского фонтана» — одноименная поэма Александра Пушкина, написанная по мотивам легенды эпохи расцвета Крымского ханства о безответной любви хана Гирея к пленной полячке Марии. Этот балет являет собой важную веху в развитии российского хореографического искусства. В 1936 году его поставил Большой театр СССР. Позже он ставится на сценах почти всех оперно-балетных театров страны, от Кишинева и Таллина до Ташкента и Улан-Удэ. Неизменным успехом пользуется «Бахчисарайский фонтан» и за рубежом: в Софии, Бухаресте, Будапеште, Варшаве Хельсинки. Поэтический рассказ о различных ликах любви: страсти, ревности, жестокости и нежности трогает зрительские сердца и в наше время.
Балетмейстер спектакля — заслуженный артист России, народный артист РМЭ Константин Иванов — постановщик, который, бережно сохраняя традиции, вносит необходимое современное звучание и новые хореографические элементы в свои спектакли. Он же исполнит одну из главных партий в балете — партию хана Гирея.
Начало в 19:00. Стоимость билетов 1350 — 3000 рублей.
Концерты
23 февраля в Тюменской филармонии состоится концертная программа академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ.
В 1993 году ансамблю присвоено звание «Академический». В сентябре 1998 года за заслуги в области культуры и искусства решением правительства Москвы в честь 25-летия коллектива на Площади звезд заложена именная плита — звезда Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России. В 2005 г. Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России удостоен звания Лауреата премии МВД России в области культуры и в числе лучших коллективов страны, стал обладателем гранта Президента России.
Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации принимает активное участие во всех культурных событиях, проводимых Правительством Российской Федерации, мэрией. Москвы, в том числе гала-концертах, посвященных инаугурации Президента Российской Федерации, празднованию 850-летия г. Москвы, открытию Храма Христа Спасителя. Ансамбль — неизменный участник самых ответственных выступлений на главных сценах страны в рамках фестивалей и культурных программ.
Начало в 18:00. Стоимость билетов от 1000 до 4000 рублей.
23 февраля в Тюменской драмтеатре пройдет творческий вечер Дмитрия и Полины Егоровых, посвященный творчеству Светланы Бень — поэтессы, композитора, клоунессы, актрисы, певицы, солистке всем известного (или абсолютно никому не известного) кабаре-бенда «Серебряная свадьба».
Ребята будут рассказывать, петь, исполнять музыку и даже сыграют небольшой спектакль. Начало в 20:00. Стоимость билетов от 1000 до 1500 рублей.
23 февраля во дворце культуры «Нефтяник» состоится гала-концерт фестиваля «Балтийская жемчужина».
Масштабный конкурс объединит более 35 танцевальных коллективов со всех уголков России и не только. Участники фестиваля продемонстрируют свои творческие и профессиональные возможности. Каскад ярких номеров, оригинальные постановки, профессиональные костюмы и любимая музыка — все это ожидает зрителей гала — концерта!
Тем, кто придет 23 февраля, выпадет редкий шанс увидеть в свете сценических софитов лучшие хореографические номера.
Начало концертной программы в 19:00. Стоимость билетов от 400 до 500 рублей.
23 февраля в ДК «Железнодорожник» состоится выступление российского комика Ильи Соболева. Один из самых популярных и оригинальных стендап-комиков, ведущий множества популярных ТВ-проектов, блогер-миллионник и кумир адекватной части молодёжи представит тюменцам свой новый сольный концерт «Третий».
Начало концерта в 18:00 и в 21:00. Стоимость билетов 1300 — 3100 рублей.
25 февраля на сцене ДК «Железнодорожник» с концертной программой выступит российский певец Игорь Корнелюк. Певец и композитор, планка популярности которого, не снижается с момента его первого выхода на большую сцену в 1988-м году. Сначала в «Музыкальном ринге», а затем и в «Песне года». Пропуском на этот самый престижный конкурс Советского Союза, стал «Билет на балет» звучавший из каждого электроприбора. Та же участь была уготована и остальным шлягерам Корнелюка, композиторский талант которого стал заметен еще в детстве.
Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 1700 — 3000 рублей.
25 февраля в ДК «Нефтяник» первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представит новое Симфоническое рок-шоу «Рождение мира». Зрителей ждет мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролльный драйв гитар и барабанов.
Отличительная уникальная особенность оркестра: музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене, симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров.
Начало в 19:00. Стоимость билетов 1800 — 3800 рублей.
26 февраля на сцене Тюменской филармонии выступит с концертной программой популярный певец, поэт и композитор, хиты которого открыли новую эпоху в российском шоу-бизнесе, SHAMAN.
За плечами артиста три музыкальных образования, включая РАМ им. Гнесиных, и многолетний опыт сценической деятельности. Он самостоятельно продюсирует своё творчество, является автором слов и музыки своих песен. Популярность SHAMAN принесли мощный голос, яркий образ и, конечно, песни, которые никого не оставляют равнодушным. «Я русский», «Встанем», «Исповедь», «Ты моя», а также проникновенно исполненный гимн России мгновенно стали всенародно любимыми хитами.
Начало в 19:00. Свободных билетов в кассах уже нет.
Кино
В тюменских кинотеатрах состоится премьера фильма Сергея Урсуляка «Праведник».
1942 год. Офицер Красной Армии Николай Киселёв получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы. Этим истощённым, измученным голодом и страхом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы вновь обрести надежду на спасение и веру в будущее.
Фильм будут показывать в «СинемаПарке», «Азбуке кино», «Атмос Синема», «Каро». Стоимость от 150 рублей.
23 февраля в «СинемаПарке» состоится премьера российской семейной комедии «Мамы против пап».
«На одной лестничной клетке живут две семьи. В один прекрасный день папы объявляют бойкот мамам, а мамы в ответ — папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные неурядицы: компьютерные игры одного, железная муштра второго, женская усталость и т. д. Заложниками ситуации становятся дети, которые вынуждены жить на два противоборствующих лагеря. В попытках помирить родителей, они лишь усугубляют ситуацию и находят единственный выход — позвонить и попросить приехать дедушку. С его приездом начинается еще больше веселья», — сказано в описании к фильму.
Стоимость билетов от 260 рублей.
23 февраля на большие экраны выйдет драма «Сын» с Энтони Хопкинсом и Хью Джекманом в главных ролях.
«Питер занят работой и заботами о своей новой семье — супруге Эмме и их новорождённом ребёнке. Пока на пороге их дома не появляется бывшая жена Питера с их общим сыном-подростком Николасом, заявившим, что он хочет жить с отцом. Питеру предстоит наладить контакт с переживающим сложный период взросления сыном, на фоне чего его семейная жизнь окажется под угрозой», — указано в описании к фильму.
Стоимость билетов от 380 рублей.
Спортивные мероприятия
На тюменской набережной с 23 февраля по 25 февраля пройдут мероприятия в рамках соревнований «Битва на Туре».
23 февраля на набережной стартует Спецоперация «Лед». Лучшие гонщики Урала продемонстрируют свое мастерство в трековых гонках на льду. Также в этот день здесь пройдут соревнования между водителями силовых структур: полиции, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказания, МЧС и Росрыболовства.
В этот же здесь состоятся военные исторические реконструкции. Для гостей будет организована работа полевой кухни.
24 февраля на набережной Туры пройдут соревнования на Кубок России по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Старт соревнований назначен на 14:30. Вход свободный.
Здесь же, у «Конторы пароходства», с 15:00 до 17:00 пройдет праздник Масленицы, гостей которого ждут традиционные конкурсы, игры и многое другое.
25 февраля состоятся состязания лыжным гонкам в дисциплине спринт, состязания по сноуборду в дисциплинах биг-эйр, накл хак и мега джибб с участием приглашенных зарубежных райдеров. Начало в 10:00. Вход свободный.