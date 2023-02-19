Куда сходить в Тюмени на День защитника Отечества

Историческая пьеса Уильяма Шекспира в жанре трагедии написана примерно в 1591 году и изображает приход к власти и последующее краткое правление короля Англии Ричарда III. Классика, известная во всём мире, решена в Тюменском БДТ в экспериментальном, современном, ярко-театральном стиле. Действие перенесено во вневременное пространство некоего постапокалипсиса. Тюменский «Ричард III» — спектакль не только об узурпаторстве, предательстве, но и о самом главном — о любви и нелюбви. Главный герой ещё раз подтверждает истину, что все мы «родом из детства», и показывает, на что способен человек, чтобы доказать всему миру свою значимость.