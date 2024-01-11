Тюменец хочет обменять монеты времен СССР на автомобиль

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
«Монеты очень в хорошем состоянии. Глупых вопросов не задавать, писать и звонить понимающим. Цена обговаривается. Интересен обмен на авто», — указано в опубликованном объявлении.
В коллекции у тюменца имеются монеты с изображением эмблемы Чемпионата мира по футболу 2018 года, памятника «Родина-мать зовет!» 1975 года выпуска.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени выставил на продажу несколько кусков железно-никелевых метеоритов с наноалмазами. Их стоимость составляет 19 миллионов рублей.