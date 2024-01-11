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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Тюменец хочет обменять на машину монеты времен СССР

Тюменец хочет обменять монеты времен СССР на автомобиль

11 января 2024, 03:43
Фото: 1MI

Тюменец хочет обменять на машину монеты времен СССР

Житель Тюмени выставил на продажу несколько монет, выпуск которых датируется временами СССР. Стоимость коллекции — 5 миллионов рублей. Также рассматривается вариант обмена на автомобиль
Фото: Авито
«Монеты очень в хорошем состоянии. Глупых вопросов не задавать, писать и звонить понимающим. Цена обговаривается. Интересен обмен на авто», — указано в опубликованном объявлении.

В коллекции у тюменца имеются монеты с изображением эмблемы Чемпионата мира по футболу 2018 года, памятника «Родина-мать зовет!» 1975 года выпуска.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени выставил на продажу несколько кусков железно-никелевых метеоритов с наноалмазами. Их стоимость составляет 19 миллионов рублей.

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