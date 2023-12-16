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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Тюменской области продают метеорит с наноалмазами

Житель Тюменской области пытается продать метеориты с наноалмазами за 19 миллионов

16 декабря 2023, 12:23
Фото: Авито

В Тюменской области продают метеорит с наноалмазами

Житель Тобольска выставил на продажу за 19 миллионов рублей железно-никелевые метеориты весом от 234 до 2,5 килограммов. Соответствующее объявление опубликовано на портале Авито.
«Продам железно-никелевый метеорит. Внутри есть наноалмазы- шестигранные кристаллы. Второй такой же железнo-никелевый метеорит с кристаллами вроде наноалмазов. Может ктo то скажет, что нe бывает драгоценныx метеоритов, но нa других планетах есть драгоценные металлы. Пять лет пролежали и не окислились», — заверяет автор объявления.

Отметим, тюменцы не в первый раз выставляют на продажу куски метеорита. В минувшем году на Авито один жителей Тюмени продавал за 142 миллиона рублей кусок челябинского метеорита в форме сердца, обнаруженный Еткульском районе (Челябинская область).

Ранее «Наш Город» писал, что тюменец выставил за 2 миллиона рублей за говоренную 10-рублевую купюру. Автор объявления заверил, что 10-рублевка приносит удачу и счастье.

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