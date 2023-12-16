Житель Тюменской области пытается продать метеориты с наноалмазами за 19 миллионов

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«Продам железно-никелевый метеорит. Внутри есть наноалмазы- шестигранные кристаллы. Второй такой же железнo-никелевый метеорит с кристаллами вроде наноалмазов. Может ктo то скажет, что нe бывает драгоценныx метеоритов, но нa других планетах есть драгоценные металлы. Пять лет пролежали и не окислились», — заверяет автор объявления.
Отметим, тюменцы не в первый раз выставляют на продажу куски метеорита. В минувшем году на Авито один жителей Тюмени продавал за 142 миллиона рублей кусок челябинского метеорита в форме сердца, обнаруженный Еткульском районе (Челябинская область).
Ранее «Наш Город» писал, что тюменец выставил за 2 миллиона рублей за говоренную 10-рублевую купюру. Автор объявления заверил, что 10-рублевка приносит удачу и счастье.