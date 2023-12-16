Житель Тюменской области пытается продать метеориты с наноалмазами за 19 миллионов

Отметим, тюменцы не в первый раз выставляют на продажу куски метеорита. В минувшем году на Авито один жителей Тюмени продавал за 142 миллиона рублей кусок челябинского метеорита в форме сердца, обнаруженный Еткульском районе (Челябинская область).