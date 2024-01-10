Тюменский застройщик сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК

Осенью 2022 года собственники квартир жаловались в областную и природоохранную прокуратуру. После этого на несколько месяцев ситуация успокоилась. Но в начале февраля 2023 года тюменцы снова обнаружили активность рабочих. Жильцы «Горизонта» обратились в Генпрокуратуру, после чего заметили, что работы по вырубке деревьев приостановились. Однако люди до сих пор опасаются, что могут лишиться места для прогулок.