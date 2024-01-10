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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Тюменский застройщик «Арсиб» сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК.

Тюменский застройщик сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК

10 января 2024, 08:46
Фото: 1MI
Тюменский застройщик «Арсиб» сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК.

Тюменский застройщик «Арсиб» сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК

Жители ЖК «Горизонт» ведут давнюю битву с застройщиком, которым выступает «Арсиб». Недавно тюменцы заметили, что грузовики начали сваливать под окна строительный мусор, хотя ранее на этом месте обещали обустроить парковку.

Жители ЖК «Горизонт» вновь жалуются на застройщика их комплекса. Как рассказала «Нашему городу» одни из жительниц, сейчас мусор с объектов, которые «Арсиб» возводит в рамках того же проекта, вывозятся к окнам сданных домов.

«У нас к 4 корпусу 2-го дома на улице Мельникайте постоянно приводят строительные отходы, но мы ничего с этим не можем сделать! Нам в прошлом году обещали, что здесь будет парковка, но ничего так и не сделано, а место превращается в свалку», — говорит местная жительница Татьяна.
Жители делятся фотографиями, как на объект сваливают строительный мусор.Жители делятся фотографиями, как на объект сваливают строительный мусор.
Жители делятся фотографиями, как на объект сваливают строительный мусор.
Фото: nashgorod.ru

К застройщику недовольные тюменцы уже обращались, однако их лишь кормят обещаниями. Обещают и ту парковку, и уборку территории от мусора, но загрязнение участка продолжается.

Стоит напомнить, что это не единственный камень преткновения между жильцами и «Арсибом». Ранее поступали жалобы на вырубку рощи у комплекса, которую также организовал застройщик — горожане недоумевали, кто дал застройщику право сокращать площади городских лесов, к которым относится местная березовая роща.

Осенью 2022 года собственники квартир жаловались в областную и природоохранную прокуратуру. После этого на несколько месяцев ситуация успокоилась. Но в начале февраля 2023 года тюменцы снова обнаружили активность рабочих. Жильцы «Горизонта» обратились в Генпрокуратуру, после чего заметили, что работы по вырубке деревьев приостановились. Однако люди до сих пор опасаются, что могут лишиться места для прогулок.

Собственники жилья в тюменском ЖК «Горизонт» заявили о возобновлении вырубок деревьев
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в последние 3 года к мясокомбинату «Олимп», связанному с холдингом «Арсиб», у инспекторов в области охраны окружающей среды несколько раз возникали серьезные вопросы. В ходе одной из проверок специалисты отметили, что комбинат, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не предоставил сведения об оплате нанесенного природе ущерба.

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