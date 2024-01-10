Тюменский застройщик сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Жители ЖК «Горизонт» вновь жалуются на застройщика их комплекса. Как рассказала «Нашему городу» одни из жительниц, сейчас мусор с объектов, которые «Арсиб» возводит в рамках того же проекта, вывозятся к окнам сданных домов.
«У нас к 4 корпусу 2-го дома на улице Мельникайте постоянно приводят строительные отходы, но мы ничего с этим не можем сделать! Нам в прошлом году обещали, что здесь будет парковка, но ничего так и не сделано, а место превращается в свалку», — говорит местная жительница Татьяна.
К застройщику недовольные тюменцы уже обращались, однако их лишь кормят обещаниями. Обещают и ту парковку, и уборку территории от мусора, но загрязнение участка продолжается.
Стоит напомнить, что это не единственный камень преткновения между жильцами и «Арсибом». Ранее поступали жалобы на вырубку рощи у комплекса, которую также организовал застройщик — горожане недоумевали, кто дал застройщику право сокращать площади городских лесов, к которым относится местная березовая роща.
Осенью 2022 года собственники квартир жаловались в областную и природоохранную прокуратуру. После этого на несколько месяцев ситуация успокоилась. Но в начале февраля 2023 года тюменцы снова обнаружили активность рабочих. Жильцы «Горизонта» обратились в Генпрокуратуру, после чего заметили, что работы по вырубке деревьев приостановились. Однако люди до сих пор опасаются, что могут лишиться места для прогулок.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в последние 3 года к мясокомбинату «Олимп», связанному с холдингом «Арсиб», у инспекторов в области охраны окружающей среды несколько раз возникали серьезные вопросы. В ходе одной из проверок специалисты отметили, что комбинат, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не предоставил сведения об оплате нанесенного природе ущерба.