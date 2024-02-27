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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Известный комик даст два концерта в Тюмени

Известный комик выступит в Тюмени с двумя концертами

27 февраля 2024, 03:04
Фото: 1MI

Известный комик даст два концерта в Тюмени

Стендапер приедет в Тюмень в начале лета. Билеты на мероприятия уже поступили в продажу.

Концерты комика Сергея Орлова состоятся в Тюмени 2 и 3 июня. Оба мероприятия пройдут в ДК «Нефтяник», указано на сайте «Яндекс.Афиша».

Стендапер посетит Тюмень в рамках большого тура по России. Дня него юморист подготовил новую сольную программу «Переходный возраст».

Фото: Сергей Орлов / ВКонтакте

Билеты уже поступили в продажу, их стоимость — от 2.5 до 3.8 тысячи рублей. Несмотря на то, что до концерта еще чуть больше трех месяцев, треть билетов уже раскуплена.

Сергей Орлов родился в небольшом поселке Депутатский в республике Саха. Его карьера начиналась с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, а позже он переехал в Москву, где быстро завоевал любовь зрителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отменили концерт Zivert. Певица заявила, что ей пришлось прервать карьеру.

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