Известный комик выступит в Тюмени с двумя концертами

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Концерты комика Сергея Орлова состоятся в Тюмени 2 и 3 июня. Оба мероприятия пройдут в ДК «Нефтяник», указано на сайте «Яндекс.Афиша».
Стендапер посетит Тюмень в рамках большого тура по России. Дня него юморист подготовил новую сольную программу «Переходный возраст».
Билеты уже поступили в продажу, их стоимость — от 2.5 до 3.8 тысячи рублей. Несмотря на то, что до концерта еще чуть больше трех месяцев, треть билетов уже раскуплена.
Сергей Орлов родился в небольшом поселке Депутатский в республике Саха. Его карьера начиналась с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, а позже он переехал в Москву, где быстро завоевал любовь зрителей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отменили концерт Zivert. Певица заявила, что ей пришлось прервать карьеру.