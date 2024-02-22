Концерт певицы Zivert в Тюмени отменен. В чем причина?

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Концерт Zivert в Тюмени будет отменен, продажа билетов приостановлена. В своем Телеграм-канале певица записала видеообращение к фанатам, в котором заявила, что уходит на вынужденный перерыв.
По ее словам, ей пришлось прервать карьеру из-за проблем со здоровьем, которые начались еще полтора года назад. Из-за них концерты уже переносились.
«Случилось так, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они приобрели очень прогрессирующую форму. На какое-то время мне становилось лучше, но я лишь подлечивала следствия и продолжала себя разрушать», — говорит певица.
В ближайшие несколько месяцев концерты Zivert должны были пройти в Калининграде, Новосибирске, Оренбурге, Уфе, Тюмени и Омске, однако все выступления, что были запланированы до осени, были отменены.
Билеты на тюменский концерт певицы стоили от 2.5 до 7 тысяч рублей, большую часть из них фанаты успели раскупить. Как их можно будет вернуть и стоит ли это делать — пока не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы раскупили билеты на концерт рэпера Басты за пару недель. Мероприятие состоится в апреле.