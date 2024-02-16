Тюменцы раскупили билеты на концерт Басты за две недели

Баста даст концерт в Тюмени 7 апреля. Мероприятие состоится во Дворце спорта «Рубин». Изначально билеты стоили от двух до восьми тысяч рублей, но тюменцы раскупили их буквально за пару недель. С официального сайта концертов Басты пропала информация о стоимости билетов, а места на карте зала помечены как занятые.