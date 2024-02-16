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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Тюменцы раскупили все билеты на концерт Басты

Тюменцы раскупили билеты на концерт Басты за две недели

16 февраля 2024, 08:24
Фото: 1MI

Тюменцы раскупили все билеты на концерт Басты

Российский артист приедет в Тюмень в начале апреля. Несмотря на то, что до мероприятия еще два месяца, билетов в продаже уже не осталось.

Баста даст концерт в Тюмени 7 апреля. Мероприятие состоится во Дворце спорта «Рубин». Изначально билеты стоили от двух до восьми тысяч рублей, но тюменцы раскупили их буквально за пару недель. С официального сайта концертов Басты пропала информация о стоимости билетов, а места на карте зала помечены как занятые.

Концерт Басты в Тюмени состоится в рамках его ежегодного большого тура. Выступления проходят почти во всех больших городах России. На концерте фанаты услышат все хиты: как из первого альбома, так и новые треки.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени официально отменили концерт Лолиты. Тюменские фанаты продолжали покупать билеты даже после ее участия в «голой вечеринке» Ивлеевой.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Концерты#Билеты#Знаменитости#Мероприятия#Любовь Селезнева
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