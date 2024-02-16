Тюменцы раскупили билеты на концерт Басты за две недели

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Баста даст концерт в Тюмени 7 апреля. Мероприятие состоится во Дворце спорта «Рубин». Изначально билеты стоили от двух до восьми тысяч рублей, но тюменцы раскупили их буквально за пару недель. С официального сайта концертов Басты пропала информация о стоимости билетов, а места на карте зала помечены как занятые.
Концерт Басты в Тюмени состоится в рамках его ежегодного большого тура. Выступления проходят почти во всех больших городах России. На концерте фанаты услышат все хиты: как из первого альбома, так и новые треки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени официально отменили концерт Лолиты. Тюменские фанаты продолжали покупать билеты даже после ее участия в «голой вечеринке» Ивлеевой.