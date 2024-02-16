Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%

Тест на знание советского кинематографа по глазам героя

Мы часто пересматриваем старые советские фильмы, диалоги из которых многие знают наизусть. Но актеры фильмов времен СССР использовали и невербальный язык, отражая в мимике и взгляде ощущения героя. А потому мы навели фокус на глаза и хотим проверить вас! Узнаете ли вы узнать любимых персонажей?

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