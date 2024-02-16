Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%
16 февраля 2024, 07:34
Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Тест на знание советского кинематографа по глазам героя.
Тест на знание советского кинематографа по глазам героя
Мы часто пересматриваем старые советские фильмы, диалоги из которых многие знают наизусть. Но актеры фильмов времен СССР использовали и невербальный язык, отражая в мимике и взгляде ощущения героя. А потому мы навели фокус на глаза и хотим проверить вас! Узнаете ли вы узнать любимых персонажей?