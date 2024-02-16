nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Тест на знание советского кинематографа по глазам героя.

Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%

16 февраля 2024, 07:34
Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Тест на знание советского кинематографа по глазам героя.

Тест на знание советского кинематографа по глазам героя

Мы часто пересматриваем старые советские фильмы, диалоги из которых многие знают наизусть. Но актеры фильмов времен СССР использовали и невербальный язык, отражая в мимике и взгляде ощущения героя. А потому мы навели фокус на глаза и хотим проверить вас! Узнаете ли вы узнать любимых персонажей?
Тест
Узнаете ли вы героев советских фильмов по взгляду?

Мы уже подготовили тест, а вы сможете пройти его на 10 ил 10? Давайте проверим!

#Общество#Тесты#Эксклюзив#Кино#Тестирование#Советский Союз#Алиса Вернер
Подпишитесь
«Случай вопиющий»: в Тюмени обманутые мигранты обратились к православному священнику
Сегодня, 07:25
«Долой гантели!»: тюменский диетолог рассказала, как похудеть к лету без спорта
Вчера, 10:21
«Банд быть не должно!»: тюменский азербайджанец рассказал о воспитании детей
Вчера, 09:13
В тюменских школах отменили занятия для первой смены
Сегодня, 02:14
В Тюмени в ночном клубе откроют семейное кафе
Сегодня, 04:32