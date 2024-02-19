«Город для гостей»: что изменится в Тюмени с развитием туристического потенциала?

При том та же судьбы может ждать и тюменские лыжные базы с учетом планов по расширению туристического потенциала. С одной стороны, это влечет развитие сферы развлечений, ведь тот же аквапарк в городе строился не буз учеты привлекательности для туристов. Но с другой — смысла в обилии мест для развлечения нет, если цены обычному горожанину будут не по силам. При том уже в ближайшем будущем тюменцы могут почувствовать себя жителями Сочи или Анапы, которым прелести своего родного города станут недоступны.