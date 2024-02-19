«Город для гостей»: что изменится в Тюмени с развитием туристического потенциала?

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Опрос «Нашего города» показал, что мноиге тюменцы пока не считают город привлекательным для туристов. 35% респондентов ответили, что в городе попросту нечего делать.
«Стараюсь путешествовать по городам России. В Тюмени жить достаточно комфортно, пандусы везде, дорожная разметка неплохая, автобусы оснащены для колясок, в целом люди хорошие в городе. Но как туристический город Тюмень не подходит. Из архитектуры один „Строяк“ и „мост влюблённых“, парки неплохие, но не более, исторических каких то достопримечательностей нет вообще — надписи о том что тут мимо проезжали какие то известные личности вообще как-то унизительно выглядят. Из природных только источники, пляжи — очень дорого, малокомфортно и многолюдно, погода тоже не очень. Уродливый цент города, обшарпанные деревянные дома, тут же серость советской постройки и новые дома из стекла и бетона, единый архитектурный стиль даже в центре не выдержан, про остальной город я вообще молчу. Не вижу перспективы туризма вообще», — заявил один из участников опроса.
Однако 35% также считают, что в Тюмени есть что посмотреть и город уже можно считать хорошим местом для путешествия по России. Хотя 27% опрошенных акцентировали внимание на том, что поездка в «столицу термальных источников» обходится слишком дорога, а значит проще и комфортнее поехать ближе к морю.
«Объективно, летать или ездить по России — очень дорого. Билеты в другие страны выходят дешевле, чем долететь издалека в Тюмень. Я бы поехала только если бы жила где-нибудь на расстоянии Перми, потому что это не так дорого. Опять же сходить в пресловутый аквапарк или в культовый ресторан („Чум“, „Сибирь“ и тд) — дороже, чем заграницей. Ну и тут как бы уже среднестатистическая семья задумается — полететь на море или поехать в Тюмень. Хотя конечно одно другому не мешает, но тут нужно уже делать выбор: в один год ты едешь на море, в другой — в сибирский город. Два отпуска в год — это уже шик для большинства. Поэтому считаю что туризм у нас возможен только для наших соседей», — рассуждает тюменка.
Но власти региона уверены в том, что туризму в Тюмени быть. О том сигнализируют статистические показатели и запуск еще в 2021 году чартерных рейсов из столицы. При том губернатор Тюменской области Александр Моор уже рассчитывает на круглогодичное привлечение туристов.
«В прошлом году Тюменскую область посетили почти 3,4 миллиона гостей. Одна из наших целей — сделать так, чтобы отдых в области был круглогодичным», — отметил губернатор.
Он также добавил, что в 2023 году было зарегистрировано практически равномерное распределение туристических поездок по региону в течение всех месяцев. Для того, чтобы наращивать поток, по его словам, необходимо строить новые объекты, в том числе гостиницы, которых для туристов уже не хватает. А потому в настоящее время уже разработан проект создания нового туркластера в районе областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
«Это будет настоящий полноценный курорт. Я уверен, это будет курорт федерального уровня», — убежден глава Тюменской области.
А потому в перспективе Тюмень станет не только единственным городом России с 4-уровневой набережной и «столицей термальных источников», но и лыжным курортом, что может существенно сказаться на жизни региона и его жителей.
Хоть тюменцы пока еще не в полной мере осознают, что Тюмень превращается в туристический город, волна недовольств, касающихся роста цен и наплыва иногородних, уже вызвала бурю негодований в социальных сетях. Жители города боятся, что Тюмень у них отберут, причем с этими опасениями согласным и многие профильные специалисты.
Как рассказала социолог Наталья Девлешова, жить в туристическом городе большинство людей не желает из-за формата ценообразования и наплыва иногородних. Эти проблемы жизни в туристическом городе уже ощущают жители Тюмени.
«Мы можем взять в пример Сочи, местные жители очень не любят сезон туристов, потому что цены в городе взлетают до небес, пляжи заняты, а поведение гостей города может быть неожиданным. То же может ждать и Тюмень. У нас уже сейчас ценник на посещение источников и аквапарка взлетел в 2 раза по сравнению с периодом, когда город так открыто не позиционировал себя, как туристический», — говорит эксперт.
Действительно цены на отдых в местах, которые Тюмень рекламирует туристам существенно выросли. Особенно это заметно в период отпусков и продолжительных праздников, когда турпоток существенно возрастает.
Так в минувшие новогодние праздники тюменские термальные курорты увеличили цены почти в два раза. За три часа отдыха на источниках базы отдыха «Сосновый бор» приходилось платить 1500 рублей. В два раза поднял ценник на услуги и термальный источник на базе отдыха «Волна» — до 2 тысяч 200 рублей. В Тюменском аквапарке «ЛетоЛето» стоимость отдыха продолжительностью до 5 часов составляла 4500 для взрослых.
Вместе с тем, как говорит экономист Ирина Меняйлова, если спрос на эти услуги для туристов будет расти, то и цены продолжат ползти вверх, что может сделать такой отдых для местных практически недосягаемым.
«Для региона развитие туризма — это хорошая перспектива экономического развития. Она влечет большие вложения федерального бюджета и рост регионального. К тому же туризм делает город более привлекательным для предпринимателей, что также приносит доход и пользу. Но для жителей турпоток всегда будет связан с ростом цен на сферу развлечений, а потому для многих тюменцев они станут недоступными в моменты притока туристов», — говорит Меняйлова.
Эколог Ирина Гаврина также отмечает, что развитие туристической привлекательности дял региона, который не славится своими природными ландшафтами, может пагубно сказаться на экологической обстановке. В частности, это повлечет массовую застройку объектами для развлечений и, с учетом протекающий около уникальной набережной реки, увеличит выбросы в гидросферу.
С этим согласен и тюменский урбанист Никита Мельников. При том он говорит о том, что региону стоит развивать не сферу базовых развлечений, а делать упор на историю, которая у правого города Сибири достаточно богатая.
«Если мы строит кучу отелей, ресторанов и возим гостей на источники, то лишь усугубляем имеющиеся в Тюмени проблемы с пробками, плотной застройкой и высокими ценами. А пешие прогулки по городу с рассказами о его истории могли бы снизить экологический ущерб и минимально повлиять на жизнь местных», — считает урбанист.
На недоступность термальных источников, которые стали первым для города платным туристическим развлечением, тюменцы уже жаловались губернатору, журналистам и поднимали жаркие споры в социальных сетях. Местные недовольны тем, что из желания заработать на туристов, бизнесмены гнут цены, а потому обычным людям привычный для региона отдых становится не по карману.
Однако в ответ на эти претензии губернатор Тюменской области заявил, что цены на термальные источники в Тюмени растут из-за желания предпринимателей скорее окупить вложения. А власти не хотят ограничивать предпринимателей в развитии бизнеса, чтобы не оттолкнуть бизнесменов.
«Предприниматели и инвесторы вкладывают силы в развитие, создание этих термальных курортов. Естественно, они заинтересованы в скорейшем возврате денег, чтобы окупить проект. Поэтому для них приток туристов, повышение спроса, повышение цен — это хорошо. Они могут быстрее окупить проект», — рассказал Моор.
Но, как считает губернатор, возрастающий спрос на услуги термальных курортов заставляет предпринимателей задуматься о расширении и вложении средств в их развитие, что может повысить доступность источников.
При том та же судьбы может ждать и тюменские лыжные базы с учетом планов по расширению туристического потенциала. С одной стороны, это влечет развитие сферы развлечений, ведь тот же аквапарк в городе строился не буз учеты привлекательности для туристов. Но с другой — смысла в обилии мест для развлечения нет, если цены обычному горожанину будут не по силам. При том уже в ближайшем будущем тюменцы могут почувствовать себя жителями Сочи или Анапы, которым прелести своего родного города станут недоступны.