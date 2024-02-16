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Published Сегодня, 14:36

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В Тюмени мигрант-кассир магазина «Красное&Белое» домогался до ребенка

В Тюмени мигрант-кассир магазина «Красное&Белое» домогался до ребенка

16 февраля 2024, 14:36
Фото: 1MI
В Тюмени один из сотрудников торговой сети «Красное&Белое» домогался до 13-летней посетительницы магазина. О произошедшем поведала мать ребенка в видеообращении

Женщина сказала, что инцидент произошел 13 февраля в вечернее время. Как только ее дочь вышла из магазина за ней увязался трудовой мигрант из Средней Азии. Девочка сказала, что ей 13 лет и она учится в школе. Однако несмотря на это, парень ее поцеловал. Юная тюменка оттолкнула его, а после рассказала обо всем своей матери. Когда та пришла в магазин, кассир признался в содеянном, однако заявил, что девочка была не против «ухаживаний». После допроса правоохранителями обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде.

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Мать девочки глубоко возмущена данной ситуацией. По ее словам, она написала заявление в полицию. Женщина опасается, что мигрант избежит ответственности за свой поступок.

«По данному факту мною было написано заявление в полицию. Затем мое заявление было передано в Следственный комитет по Ленинскому району Тюмени», — сообщила тюменка.

Ранее США выдали России педофила из Тюмени, изнасиловавшего 9-летнего ребенка. Преступника удалось задержать благодаря комплексу мероприятий, проведенных правоохранительными органами.

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