В Тюмени мигрант-кассир магазина «Красное&Белое» домогался до ребенка

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Женщина сказала, что инцидент произошел 13 февраля в вечернее время. Как только ее дочь вышла из магазина за ней увязался трудовой мигрант из Средней Азии. Девочка сказала, что ей 13 лет и она учится в школе. Однако несмотря на это, парень ее поцеловал. Юная тюменка оттолкнула его, а после рассказала обо всем своей матери. Когда та пришла в магазин, кассир признался в содеянном, однако заявил, что девочка была не против «ухаживаний». После допроса правоохранителями обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде.
Мать девочки глубоко возмущена данной ситуацией. По ее словам, она написала заявление в полицию. Женщина опасается, что мигрант избежит ответственности за свой поступок.
«По данному факту мною было написано заявление в полицию. Затем мое заявление было передано в Следственный комитет по Ленинскому району Тюмени», — сообщила тюменка.
Ранее США выдали России педофила из Тюмени, изнасиловавшего 9-летнего ребенка. Преступника удалось задержать благодаря комплексу мероприятий, проведенных правоохранительными органами.