В Тюмени мигрант-кассир магазина «Красное&Белое» домогался до ребенка

Женщина сказала, что инцидент произошел 13 февраля в вечернее время. Как только ее дочь вышла из магазина за ней увязался трудовой мигрант из Средней Азии. Девочка сказала, что ей 13 лет и она учится в школе. Однако несмотря на это, парень ее поцеловал. Юная тюменка оттолкнула его, а после рассказала обо всем своей матери. Когда та пришла в магазин, кассир признался в содеянном, однако заявил, что девочка была не против «ухаживаний». После допроса правоохранителями обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде.